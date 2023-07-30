Главная трапеза дня. Рецепты традиционных завтраков разных стран
© iStock.com / BartekSzewczykМужчина и женщина завтракают
© iStock.com / BartekSzewczyk
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Завтрак с национальным колоритом — отличное начало дня. А еще — возможность почувствовать себя в греческой таверне, израильском баре или французском кафе. Что едят и пьют утром в разных странах, РИА Новости рассказали шеф-повара известных ресторанов и поделились простыми рецептами.
От Туниса до Мексики
Каша, творог, блины и оладьи — стандартные для россиян блюда на завтрак. Традиционное утреннее меню других стран может показаться непривычным.
© iStock.com / Arx0ntОвсяная каша с ягодами
Овсяная каша с ягодами
© iStock.com / Arx0nt
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© iStock.com / Arx0ntТворог
Творог
© iStock.com / Arx0nt
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Овсяная каша с ягодами
© iStock.com / Arx0nt
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Творог
© iStock.com / Arx0nt
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Так, обязательные ингредиенты английской трапезы — бекон, колбаса и яйца. К ним обычно добавляют жареные помидоры, грибы, тосты и запеченные бобы. В Ирландии список расширяют пудингом, а в Шотландии — овсяной лепешкой и булочкой татти.
В Мексике принято начинать день с лепешки из кукурузы — тортильи, поместив в нее глазунью — уэвос ранчерос. Томаты, гуакамоле и колбаски чоризо — по желанию.
В Тунисе на завтрак предпочитают суп лаблаби, который готовят из нута, замоченного с вечера.
© Pixabay / Pixabay/Daria-Yakovleva
Чуррос
Чуррос
© Pixabay / Pixabay/Daria-Yakovleva
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© iStock.com / clubfotoАнглийский завтрак с яичницей, беконом, сосисками и фасолью
Английский завтрак с яичницей, беконом, сосисками и фасолью
© iStock.com / clubfoto
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© iStock.com / galitskaya
Девушка завтракает в отеле
Девушка завтракает в отеле
© iStock.com / galitskaya
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Чуррос
© Pixabay / Pixabay/Daria-Yakovleva
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Английский завтрак с яичницей, беконом, сосисками и фасолью
© iStock.com / clubfoto
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Девушка завтракает в отеле
© iStock.com / galitskaya
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Многие испанцы утро начинают с чурроса — сладкой обжаренной выпечки из заварного теста. Еще вкуснее, если макать чуррос в чашку с горячим шоколадом.
В Германии первый прием пищи напоминает "шведский стол": свежие булочки, колбаса, ветчина, масло, сыр, яйца, джем и йогурт — на выбор.
© iStock.com / andresrПитание по системе "шведский стол" в отеле
© iStock.com / andresr
Питание по системе "шведский стол" в отеле
В Турции утренняя трапеза еще богаче, не зря завтрак стал гастрономическим брендом страны. "Обязательные ингредиенты — оливки, сыры, хлеб и пироги, мед, оливковое масло, зелень, помидоры и огурцы", — рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар.
Среди блюд: менемен — омлет с луком, сладким перцем и помидорами, острая говяжья колбаса, блины гезлеме, слоеные пирожки — буреки — с начинкой из сыра, мяса и шпината. Финал — варенье, пахлава и кофе. Турецкое слово "завтрак" даже образовано от двух слов: "кофе" (kahve) и "до", "перед" (alti) — то, что подают до кофе.
Французский завтрак от шеф-кондитера сети кофеен "Волконский" Франсуа Бодреро
© Фото предоставлено сетью кофеен "Волконский"Бриошь с яйцом пашот и слабосоленым лососем
© Фото предоставлено сетью кофеен "Волконский"
Бриошь с яйцом пашот и слабосоленым лососем
"В детстве я лично предпочитал есть утром свежий круассан или багет с маслом. Для более плотного завтрака — бриошь с яйцом пашот и слабосоленым лососем. Булочку и рыбу можно купить, а яйцо нужно правильно сварить", — объясняет Бодреро.
Ингредиенты:
Булочка бриошь — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Авокадо — половинка
Лосось слабосоленый — 100 г
Рукола — по вкусу
Способ приготовления:
В кастрюлю с кипящей водой добавить две столовые ложки девятипроцентного уксуса, сделать вилкой воронку и разбить в нее яйцо. Готовность определяется на глаз: белок должен стать твердым, но желток — остаться жидким. Аккуратно шумовкой вынуть яйцо.
На бриошь выложите нарезанное авокадо, лосось и сверху положите яйцо пашот. Bon appetit!
Большой греческий завтрак от шеф-повара ресторана The Greeks Никиты Брехова
© Фото предоставленоБольшой греческий завтрак
© Фото предоставлено
Большой греческий завтрак
"Основу греческого завтрака составляют сыр, выпечка, орехи, йогурт, яйца и свежие овощи. Есть утром принято очень плотно, поэтому зачастую к перечню хозяйки добавляют местные колбасы", — рассказывает Брехов.
Ингредиенты:
Пита — 1 шт.
Яйцо куриное — 2 шт.
Оливки маринованные — 30 г
Кебаб из фарша баранины и говядины — 100 г
Для греческого салата:
Перец рамиро — 30 г
Томаты — 30 г
Огурец — 30 г
Красный лук — 10 г
Оливковое масло — 10 г
Сыр фета — 20 г
Сок лимона — 10 г
Зелень — 5 г
Для дзадзыки с фисташкой:
Йогурт греческий — 200 г
Соль — 3 г
Лимонный сок — 15 г
Чеснок — 4 г
Огурцы — 60 г
Мята — 10 г
Масло копченой паприки — 5 мл
Петрушка — 5 г
Способ приготовления:
Отварить яйца в течение пяти минут. Обжарить кебаб.
Для греческого салата нарезать и смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом и соком лимона.
Для дзадзики: в греческий йогурт добавить соль и лимонный сок, подвесить массу на ночь в марле, в холодильнике.
Чеснок и мяту мелко порубить, натереть огурцы на терке. Добавить в йогурт. Сбрызнуть маслом копченой паприки, украсить петрушкой.
Для большого греческого завтрака выложить на тарелку яйца, греческий салат, 30 граммов дзадзики, кебаб, оливки и разогретую питу. Кали орекси!
Фриттата с чоризо, томатной сальсой и пармезаном от шеф-повара ресторана Rocky2 Алексея Волкова
© Фото предоставлено рестораном Rocky2Фриттата с чоризо, томатной сальсой и пармезаном
© Фото предоставлено рестораном Rocky2
Фриттата с чоризо, томатной сальсой и пармезаном
"Как и многие жители Южной Европы, итальянцы тратят мало времени на приготовление утренней еды. Классический завтрак простой и комфортный, как и вся кухня. Традиционная формула в Италии такова: блюдо — из всех ингредиентов, которые есть под рукой. В результате получается сытно, вкусно и главное — сбалансированно.
Яркий пример традиционного итальянского завтрака — фриттата, или омлет с начинками. Часто — с картофелем или макаронами, чтобы сделать блюдо более сытным. Можно еще добавить чоризо — свиную колбасу", — говорит Волков.
Ингредиенты:
Яйца — 3 шт.
Томаты — 1 шт.
Жареный картофель — 50 г
Твердый сыр (любой) — 10 г
Колбаски (любые, например, салями/чоризо) — 20 г
Лук — 20 г
Сливки — 20 г
Способ приготовления:
На сливочном масле обжарить лук и отварной картофель. Добавить колбаски и мелко рубленные томаты, затем вбить яйца, перемешанные со сливками. Накрыть крышкой и жарить до готовности. Перед подачей посыпать тертым сыром. Buon appetito!
Шакшука от бренд-шефа ресторана Dizengof/99 Виктора Синельникова
© Фото предоставлено рестораном Dizengof/99 Шакшука
© Фото предоставлено рестораном Dizengof/99
Шакшука
"Традиционный израильский завтрак — питательный и разнообразный. В него часто входит хумус — паста из нута, чеснока, тхины, лимонного сока и оливкового масла. Обычно подается с пшеничной питой или хлебом.
Основа завтрака — салат из помидоров, огурцов, лука, петрушки, маслин и лимонного сока. Удачное дополнение — блюда из яиц, оливки, творог, сыр, мед, джемы, свежевыжатые соки и традиционный израильский напиток — лимонад с мятой.
Еще один вариант завтрака — шакшука (блюдо из яиц, тушенных в томатном соусе с чесноком и специями), которую часто подают прямо на сковороде".
Ингредиенты:
Томаты крупные — 4 шт.
Луковица большая — 1 шт.
Сладкий красный перец — 2 шт.
Яйца — 4-6 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Оливковое масло — 2 столовые ложки
Молотый кумин — 1 чайная ложка
Молотая сладкая паприка — 1 чайная ложка
Молотый красный перец — 1 чайная ложка
Соль и черный перец — по вкусу
Свежая петрушка или кинза — по вкусу
Способ приготовления:
В большой сковороде на масле обжарить полукольца лука до золотистого цвета, за пару минут до готовности положить слайсы чеснока и специи.
Добавить порезанные кубиком перцы, томаты. Томить на медленном огне, пока перцы не станут мягкими, а соус — густым. Приправить солью и черным перцем.
Сделать небольшие воронки в соусе и разбить туда яйца. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы блюдо приготовилось быстрее. Белок должен затвердеть, желток — остаться жидким. Теперь шакшуку можно подавать, украсив зеленью. Бэтэавон!