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Главная трапеза дня. Рецепты традиционных завтраков разных стран

Главная трапеза дня. Рецепты традиционных завтраков разных стран - РИА Новости, 30.07.2023

Главная трапеза дня. Рецепты традиционных завтраков разных стран

Завтрак с национальным колоритом — отличное начало дня. А еще — возможность почувствовать себя в греческой таверне, израильском баре или французском кафе. Что... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T08:00

2023-07-30T08:00

2023-07-30T08:08

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Завтрак с национальным колоритом — отличное начало дня. А еще — возможность почувствовать себя в греческой таверне, израильском баре или французском кафе. Что едят и пьют утром в разных странах, РИА Новости рассказали шеф-повара известных ресторанов и поделились простыми рецептами.От Туниса до МексикиКаша, творог, блины и оладьи — стандартные для россиян блюда на завтрак. Традиционное утреннее меню других стран может показаться непривычным. Так, обязательные ингредиенты английской трапезы — бекон, колбаса и яйца. К ним обычно добавляют жареные помидоры, грибы, тосты и запеченные бобы. В Ирландии список расширяют пудингом, а в Шотландии — овсяной лепешкой и булочкой татти.В Мексике принято начинать день с лепешки из кукурузы — тортильи, поместив в нее глазунью — уэвос ранчерос. Томаты, гуакамоле и колбаски чоризо — по желанию.В Тунисе на завтрак предпочитают суп лаблаби, который готовят из нута, замоченного с вечера.Многие испанцы утро начинают с чурроса — сладкой обжаренной выпечки из заварного теста. Еще вкуснее, если макать чуррос в чашку с горячим шоколадом.В Германии первый прием пищи напоминает "шведский стол": свежие булочки, колбаса, ветчина, масло, сыр, яйца, джем и йогурт — на выбор.В Турции утренняя трапеза еще богаче, не зря завтрак стал гастрономическим брендом страны. "Обязательные ингредиенты — оливки, сыры, хлеб и пироги, мед, оливковое масло, зелень, помидоры и огурцы", — рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар. Среди блюд: менемен — омлет с луком, сладким перцем и помидорами, острая говяжья колбаса, блины гезлеме, слоеные пирожки — буреки — с начинкой из сыра, мяса и шпината. Финал — варенье, пахлава и кофе. Турецкое слово "завтрак" даже образовано от двух слов: "кофе" (kahve) и "до", "перед" (alti) — то, что подают до кофе.Французский завтрак от шеф-кондитера сети кофеен "Волконский" Франсуа Бодреро"В детстве я лично предпочитал есть утром свежий круассан или багет с маслом. Для более плотного завтрака — бриошь с яйцом пашот и слабосоленым лососем. Булочку и рыбу можно купить, а яйцо нужно правильно сварить", — объясняет Бодреро.Ингредиенты:Булочка бриошь — 1 шт.Яйцо — 1 шт.Авокадо — половинкаЛосось слабосоленый — 100 гРукола — по вкусуСпособ приготовления:В кастрюлю с кипящей водой добавить две столовые ложки девятипроцентного уксуса, сделать вилкой воронку и разбить в нее яйцо. Готовность определяется на глаз: белок должен стать твердым, но желток — остаться жидким. Аккуратно шумовкой вынуть яйцо.На бриошь выложите нарезанное авокадо, лосось и сверху положите яйцо пашот. Bon appetit!Большой греческий завтрак от шеф-повара ресторана The Greeks Никиты Брехова"Основу греческого завтрака составляют сыр, выпечка, орехи, йогурт, яйца и свежие овощи. Есть утром принято очень плотно, поэтому зачастую к перечню хозяйки добавляют местные колбасы", — рассказывает Брехов.Ингредиенты:Пита — 1 шт.Яйцо куриное — 2 шт.Оливки маринованные — 30 гКебаб из фарша баранины и говядины — 100 гДля греческого салата:Перец рамиро — 30 гТоматы — 30 гОгурец — 30 гКрасный лук — 10 гОливковое масло — 10 гСыр фета — 20 гСок лимона — 10 гЗелень — 5 гДля дзадзыки с фисташкой:Йогурт греческий — 200 гСоль — 3 гЛимонный сок — 15 гЧеснок — 4 гОгурцы — 60 гМята — 10 гМасло копченой паприки — 5 млПетрушка — 5 гСпособ приготовления:Отварить яйца в течение пяти минут. Обжарить кебаб.Для греческого салата нарезать и смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом и соком лимона.Для дзадзики: в греческий йогурт добавить соль и лимонный сок, подвесить массу на ночь в марле, в холодильнике.Чеснок и мяту мелко порубить, натереть огурцы на терке. Добавить в йогурт. Сбрызнуть маслом копченой паприки, украсить петрушкой.Для большого греческого завтрака выложить на тарелку яйца, греческий салат, 30 граммов дзадзики, кебаб, оливки и разогретую питу. Кали орекси!Фриттата с чоризо, томатной сальсой и пармезаном от шеф-повара ресторана Rocky2 Алексея Волкова"Как и многие жители Южной Европы, итальянцы тратят мало времени на приготовление утренней еды. Классический завтрак простой и комфортный, как и вся кухня. Традиционная формула в Италии такова: блюдо — из всех ингредиентов, которые есть под рукой. В результате получается сытно, вкусно и главное — сбалансированно.Яркий пример традиционного итальянского завтрака — фриттата, или омлет с начинками. Часто — с картофелем или макаронами, чтобы сделать блюдо более сытным. Можно еще добавить чоризо — свиную колбасу", — говорит Волков.Ингредиенты:Яйца — 3 шт.Томаты — 1 шт.Жареный картофель — 50 гТвердый сыр (любой) — 10 гКолбаски (любые, например, салями/чоризо) — 20 гЛук — 20 гСливки — 20 гСпособ приготовления:На сливочном масле обжарить лук и отварной картофель. Добавить колбаски и мелко рубленные томаты, затем вбить яйца, перемешанные со сливками. Накрыть крышкой и жарить до готовности. Перед подачей посыпать тертым сыром. Buon appetito!Шакшука от бренд-шефа ресторана Dizengof/99 Виктора Синельникова"Традиционный израильский завтрак — питательный и разнообразный. В него часто входит хумус — паста из нута, чеснока, тхины, лимонного сока и оливкового масла. Обычно подается с пшеничной питой или хлебом.Основа завтрака — салат из помидоров, огурцов, лука, петрушки, маслин и лимонного сока. Удачное дополнение — блюда из яиц, оливки, творог, сыр, мед, джемы, свежевыжатые соки и традиционный израильский напиток — лимонад с мятой.Еще один вариант завтрака — шакшука (блюдо из яиц, тушенных в томатном соусе с чесноком и специями), которую часто подают прямо на сковороде".Ингредиенты:Томаты крупные — 4 шт.Луковица большая — 1 шт.Сладкий красный перец — 2 шт.Яйца — 4-6 шт.Чеснок — 3 зубчикаОливковое масло — 2 столовые ложкиМолотый кумин — 1 чайная ложкаМолотая сладкая паприка — 1 чайная ложкаМолотый красный перец — 1 чайная ложкаСоль и черный перец — по вкусуСвежая петрушка или кинза — по вкусуСпособ приготовления:В большой сковороде на масле обжарить полукольца лука до золотистого цвета, за пару минут до готовности положить слайсы чеснока и специи.Добавить порезанные кубиком перцы, томаты. Томить на медленном огне, пока перцы не станут мягкими, а соус — густым. Приправить солью и черным перцем.Сделать небольшие воронки в соусе и разбить туда яйца. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы блюдо приготовилось быстрее. Белок должен затвердеть, желток — остаться жидким. Теперь шакшуку можно подавать, украсив зеленью. Бэтэавон!

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еда - туризм, тунис (страна), мексика, турция, гастрономия, рестораны, туризм