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"Отвратительно": американцы возмутились приветственным жестом ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
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12:35 30.07.2023 (обновлено: 14:11 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/vsu-1887185950.html
"Отвратительно": американцы возмутились приветственным жестом ВСУ
"Отвратительно": американцы возмутились приветственным жестом ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
"Отвратительно": американцы возмутились приветственным жестом ВСУ
Американский журналист Джексон Хинкл опубликовал в своем Twitter видео, на котором украинские солдаты используют нацистский жест приветствия, что повергло в шок РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:35
2023-07-30T14:11
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
twitter
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл опубликовал в своем Twitter видео, на котором украинские солдаты используют нацистский жест приветствия, что повергло в шок пользователей социальной сети."Отвратительно! Они (нацисты. — Прим. ред.) снова вернулись!" — ужаснулся Ben Celis."Похоже, Владимир Путин не врал, когда говорил о денацификации Украины. Зря мы ему не верили. Как это вообще возможно?" — прокомментировал видео пользователь Ethan Schulze."Правда выходит на поверхность", — отметил один из участников дискуссии."Может, мы пришлем им еще 100 миллиардов долларов, чтобы они остановились?" — сыронизировал другой."Почему все удивляются нацизму на Украине? Мы знали, что перед тем как стать нашим лучшим другом, Украина была одной из самых коррумпированных стран в мире. Очень стыдно поставлять наше оружие современным нацистам. Посмотрите, как мы убедили Зеленского привести украинский народ на эту скотобойню", — подытожил один из юзеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230730/aktiv-1887145445.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, twitter
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Twitter
"Отвратительно": американцы возмутились приветственным жестом ВСУ

Пользователей Twitter шокировало нацистское приветствие солдат ВСУ

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл опубликовал в своем Twitter видео, на котором украинские солдаты используют нацистский жест приветствия, что повергло в шок пользователей социальной сети.
"Отвратительно! Они (нацисты. — Прим. ред.) снова вернулись!" — ужаснулся Ben Celis.
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"Похоже, Владимир Путин не врал, когда говорил о денацификации Украины. Зря мы ему не верили. Как это вообще возможно?" — прокомментировал видео пользователь Ethan Schulze.
"Правда выходит на поверхность", — отметил один из участников дискуссии.
"Может, мы пришлем им еще 100 миллиардов долларов, чтобы они остановились?" — сыронизировал другой.
"Почему все удивляются нацизму на Украине? Мы знали, что перед тем как стать нашим лучшим другом, Украина была одной из самых коррумпированных стран в мире. Очень стыдно поставлять наше оружие современным нацистам. Посмотрите, как мы убедили Зеленского привести украинский народ на эту скотобойню", — подытожил один из юзеров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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