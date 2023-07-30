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В ЛНР отметили день военно-морского флота - РИА Новости, 30.07.2023
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13:02 30.07.2023 (обновлено: 14:16 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/vmf-1887190135.html
В ЛНР отметили день военно-морского флота
В ЛНР отметили день военно-морского флота - РИА Новости, 30.07.2023
В ЛНР отметили день военно-морского флота
День военно-морского флота отмечают в Луганской Народной Республике многочисленными автопробегами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:02
2023-07-30T14:16
луганская народная республика
россия
санкт-петербург
день военно-морского флота рф
общество
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АНТРАЦИТ (ЛНР), 30 июл - РИА Новости. День военно-морского флота отмечают в Луганской Народной Республике многочисленными автопробегами, передает корреспондент РИА Новости. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день проходят традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия. В городе Антрацит Луганской Народной Республики, как и в ряде других городов ЛНР, прошел автопробег в честь дня ВМФ. В автопробеге приняли участие порядка 20 машин и мотоциклисты. Участники, проехав по улицам города, приехали на одну из главных площадей, чтобы пообщаться и поздравить друг друга.
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луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, россия, санкт-петербург, день военно-морского флота рф, общество
Луганская Народная Республика, Россия, Санкт-Петербург, День Военно-морского флота РФ, Общество
В ЛНР отметили день военно-морского флота

В ЛНР многочисленными автопробегами отметили день военно-морского флота

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБазовый тральщик "Павел Хенов" проекта 12650 Балтийского флота ВМФ России на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Базовый тральщик Павел Хенов проекта 12650 Балтийского флота ВМФ России на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Базовый тральщик "Павел Хенов" проекта 12650 Балтийского флота ВМФ России на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
АНТРАЦИТ (ЛНР), 30 июл - РИА Новости. День военно-морского флота отмечают в Луганской Народной Республике многочисленными автопробегами, передает корреспондент РИА Новости.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день проходят традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия.
В городе Антрацит Луганской Народной Республики, как и в ряде других городов ЛНР, прошел автопробег в честь дня ВМФ. В автопробеге приняли участие порядка 20 машин и мотоциклисты. Участники, проехав по улицам города, приехали на одну из главных площадей, чтобы пообщаться и поздравить друг друга.
Малый ракетный корабль Советск на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Вчера, 12:33
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияСанкт-ПетербургДень Военно-морского флота РФОбщество
 
 
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