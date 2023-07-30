https://ria.ru/20230730/vmf-1887190135.html
В ЛНР отметили день военно-морского флота
В ЛНР отметили день военно-морского флота - РИА Новости, 30.07.2023
В ЛНР отметили день военно-морского флота
День военно-морского флота отмечают в Луганской Народной Республике многочисленными автопробегами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:02
2023-07-30T13:02
2023-07-30T14:16
луганская народная республика
россия
санкт-петербург
день военно-морского флота рф
общество
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АНТРАЦИТ (ЛНР), 30 июл - РИА Новости. День военно-морского флота отмечают в Луганской Народной Республике многочисленными автопробегами, передает корреспондент РИА Новости. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день проходят традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия. В городе Антрацит Луганской Народной Республики, как и в ряде других городов ЛНР, прошел автопробег в честь дня ВМФ. В автопробеге приняли участие порядка 20 машин и мотоциклисты. Участники, проехав по улицам города, приехали на одну из главных площадей, чтобы пообщаться и поздравить друг друга.
https://ria.ru/20230730/parad-1887185558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, санкт-петербург, день военно-морского флота рф, общество
Луганская Народная Республика, Россия, Санкт-Петербург, День Военно-морского флота РФ, Общество
В ЛНР отметили день военно-морского флота
В ЛНР многочисленными автопробегами отметили день военно-морского флота