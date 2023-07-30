https://ria.ru/20230730/vmf-1887190135.html

В ЛНР отметили день военно-морского флота

В ЛНР отметили день военно-морского флота - РИА Новости, 30.07.2023

В ЛНР отметили день военно-морского флота

День военно-морского флота отмечают в Луганской Народной Республике многочисленными автопробегами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:02

2023-07-30T13:02

2023-07-30T14:16

луганская народная республика

россия

санкт-петербург

день военно-морского флота рф

общество

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АНТРАЦИТ (ЛНР), 30 июл - РИА Новости. День военно-морского флота отмечают в Луганской Народной Республике многочисленными автопробегами, передает корреспондент РИА Новости. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день проходят традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия. В городе Антрацит Луганской Народной Республики, как и в ряде других городов ЛНР, прошел автопробег в честь дня ВМФ. В автопробеге приняли участие порядка 20 машин и мотоциклисты. Участники, проехав по улицам города, приехали на одну из главных площадей, чтобы пообщаться и поздравить друг друга.

https://ria.ru/20230730/parad-1887185558.html

луганская народная республика

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, санкт-петербург, день военно-морского флота рф, общество