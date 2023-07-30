https://ria.ru/20230730/vmf-1887178118.html

В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин

В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023

В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин

В 2023 году Военно-морской флот России получит тридцать кораблей, сообщил Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:24

2023-07-30T11:24

2023-07-30T12:50

россия

вмф рф

безопасность

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В 2023 году Военно-морской флот России получит тридцать кораблей, сообщил Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ."Только в этом году его состав (флота. — Прим. ред.) пополняют тридцать кораблей разных классов", — подчеркнул глава государства.Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".Российский лидер объяснил, что он получил такое название в честь брига, который почти двести лет назад в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями.На корвете подняли Георгиевский военно-морской флаг. Путин пояснил, что это подчеркивает незыблемость флотских традиций России.

https://ria.ru/20230730/flot-1887177713.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вмф рф, безопасность, владимир путин