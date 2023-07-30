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В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
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11:24 30.07.2023 (обновлено: 12:50 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/vmf-1887178118.html
В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
В 2023 году Военно-морской флот России получит тридцать кораблей, сообщил Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:24
2023-07-30T12:50
россия
вмф рф
безопасность
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В 2023 году Военно-морской флот России получит тридцать кораблей, сообщил Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.&quot;Только в этом году его состав (флота. — Прим. ред.) пополняют тридцать кораблей разных классов&quot;, — подчеркнул глава государства.Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".Российский лидер объяснил, что он получил такое название в честь брига, который почти двести лет назад в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями.На корвете подняли Георгиевский военно-морской флаг. Путин пояснил, что это подчеркивает незыблемость флотских традиций России.
https://ria.ru/20230730/flot-1887177713.html
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россия, вмф рф, безопасность, владимир путин
Россия, ВМФ РФ, Безопасность, Владимир Путин
В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин

Путин: в 2023 году состав Военно-морского флота России пополнят 30 кораблей разных классов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В 2023 году Военно-морской флот России получит тридцать кораблей, сообщил Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.
«

"Только в этом году его состав (флота. — Прим. ред.) пополняют тридцать кораблей разных классов", — подчеркнул глава государства.

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".
Российский лидер объяснил, что он получил такое название в честь брига, который почти двести лет назад в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями.
На корвете подняли Георгиевский военно-морской флаг. Путин пояснил, что это подчеркивает незыблемость флотских традиций России.
Речь Путина на параде по случаю Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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