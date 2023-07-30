В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
Путин: в 2023 году состав Военно-морского флота России пополнят 30 кораблей разных классов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В 2023 году Военно-морской флот России получит тридцать кораблей, сообщил Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.
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"Только в этом году его состав (флота. — Прим. ред.) пополняют тридцать кораблей разных классов", — подчеркнул глава государства.
Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".
Российский лидер объяснил, что он получил такое название в честь брига, который почти двести лет назад в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями.
На корвете подняли Георгиевский военно-морской флаг. Путин пояснил, что это подчеркивает незыблемость флотских традиций России.