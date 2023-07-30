https://ria.ru/20230730/uragan-1887209504.html

Во время урагана в Марий Эл погибла жительница Башкирии с детьми

Во время урагана в Марий Эл погибла жительница Башкирии с детьми - РИА Новости, 30.07.2023

Во время урагана в Марий Эл погибла жительница Башкирии с детьми

Среди погибших и пострадавших от урагана в Марий Эл есть семья с детьми из Стерлибашевского района Башкирии, сообщил районный мэр Рустам Рахмангулов в своем... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:32

2023-07-30T15:32

2023-07-30T15:32

происшествия

волжск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика марий эл

республика башкортостан

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УФА, 30 июл - РИА Новости. Среди погибших и пострадавших от урагана в Марий Эл есть семья с детьми из Стерлибашевского района Башкирии, сообщил районный мэр Рустам Рахмангулов в своем телеграм-канале. По данным пресс-службы МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, еще 8 человек, включая 3 детей, погибли. Были госпитализированы 17 человек, из них 2 детей. "Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка Стерлибашевского района 1991 года рождения и ее двое малолетних детей, 2021 и 2023 годов. Отец семейства сейчас находится в одной из больниц Волжска в тяжелом состоянии", - сообщил Рахмангулов. По его данным, в Башкирии объявлен сбор средств на перевозку и похороны погибших. "Призываю всех неравнодушных поддержать и протянуть руку помощи пострадавшей семье в столь тяжелое для них время. От имени жителей Стерлибашевского района и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, в одночасье навсегда потерявшим дорогих людей. Вместе с вами разделяем боль и горечь невосполнимой утраты",- говорится в сообщении мэра района.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887194766.html

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Наталья Макарова

происшествия, волжск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл, республика башкортостан