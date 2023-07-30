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В Ульяновской области из-за урагана пострадали 15 населенных пунктов - РИА Новости, 30.07.2023
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14:11 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/uragan-1887197134.html
В Ульяновской области из-за урагана пострадали 15 населенных пунктов
В Ульяновской области из-за урагана пострадали 15 населенных пунктов - РИА Новости, 30.07.2023
В Ульяновской области из-за урагана пострадали 15 населенных пунктов
Пятнадцать населенных пунктов пострадали в субботу во время урагана в Ульяновской области, в регионе ведутся работы по устранению последствий, сообщил... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:11
2023-07-30T14:11
происшествия
ульяновская область
новомалыклинский район
николаевский район
алексей русских
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САМАРА, 30 июл – РИА Новости. Пятнадцать населенных пунктов пострадали в субботу во время урагана в Ульяновской области, в регионе ведутся работы по устранению последствий, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале. "Пострадало 15 муниципалитетов. По данным районных администраций, полностью восстановлена подача электроэнергии в Вешкаймском, Барышском, Павловском, Новомалыклинском районах. В Цильнинском районе завершаются работы: бригада трудится в селе Кундюковка. В Николаевском районе - в селе Топорнино. В других муниципалитетах работа продолжается", - написал Русских. По его словам, электроснабжение восстановлено в семи детских лагерях, пострадавших от непогоды. Детские оздоровительные учреждения работают в штатном режиме. Глава региона отметил, что объем работ большой, одновременно аварийные бригады работают с поваленными деревьями и сорванными кровлями. По информации мэра Ульяновска Александра Болдакина, поступило 114 заявок от жителей по поводу поваленных деревьев, сигналы продолжают поступать. Основная задача аварийных бригад на первые сутки - расчистить улицы, проезды и тротуары. "По моему поручению правительство собирает документы для оценки ущерба и помощи с восстановительными работами. При необходимости, направим средства резервного фонда", - написал губернатор.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887168147.html
https://ria.ru/20230730/tatarstan-1887186548.html
ульяновская область
новомалыклинский район
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происшествия, ульяновская область, новомалыклинский район, николаевский район, алексей русских
Происшествия, Ульяновская область, Новомалыклинский район, Николаевский район, Алексей Русских
В Ульяновской области из-за урагана пострадали 15 населенных пунктов

В Ульяновской области из-за урагана пострадали 15 муниципалитетов, идут ремонтные работы

© Фото : МЧС РоссииПоследствия прохождения стихии в Марий Эл
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : МЧС России
Последствия прохождения стихии в Марий Эл. Архивное фото
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САМАРА, 30 июл – РИА Новости. Пятнадцать населенных пунктов пострадали в субботу во время урагана в Ульяновской области, в регионе ведутся работы по устранению последствий, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.
"Пострадало 15 муниципалитетов. По данным районных администраций, полностью восстановлена подача электроэнергии в Вешкаймском, Барышском, Павловском, Новомалыклинском районах. В Цильнинском районе завершаются работы: бригада трудится в селе Кундюковка. В Николаевском районе - в селе Топорнино. В других муниципалитетах работа продолжается", - написал Русских.
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По его словам, электроснабжение восстановлено в семи детских лагерях, пострадавших от непогоды. Детские оздоровительные учреждения работают в штатном режиме.
Глава региона отметил, что объем работ большой, одновременно аварийные бригады работают с поваленными деревьями и сорванными кровлями.
По информации мэра Ульяновска Александра Болдакина, поступило 114 заявок от жителей по поводу поваленных деревьев, сигналы продолжают поступать. Основная задача аварийных бригад на первые сутки - расчистить улицы, проезды и тротуары.
"По моему поручению правительство собирает документы для оценки ущерба и помощи с восстановительными работами. При необходимости, направим средства резервного фонда", - написал губернатор.
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ПроисшествияУльяновская областьНовомалыклинский районНиколаевский районАлексей Русских
 
 
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