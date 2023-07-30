https://ria.ru/20230730/uragan-1887194618.html

В 162 населенных пунктах Марий Эл восстановили электроснабжение

В 162 населенных пунктах Марий Эл восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.07.2023

В 162 населенных пунктах Марий Эл восстановили электроснабжение

Нарушенное из-за урагана электроснабжение восстановили в 162 населенных пунктах Марий Эл, несколько санаториев и лагерей работают на дизельных генераторах,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:44

2023-07-30T13:44

2023-07-30T13:44

происшествия

юрий зайцев (политик)

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Нарушенное из-за урагана электроснабжение восстановили в 162 населенных пунктах Марий Эл, несколько санаториев и лагерей работают на дизельных генераторах, сообщил глава региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале. "Сегодня прошел оперативный штаб по ликвидации последствий вчерашнего урагана. Восстановлено электроснабжение около 75% пострадавших от непогоды потребителей республики. Работы непрерывно велись всю ночь. К 10.00 утра восстановлено электроснабжение, нарушенное непогодой, в 162 населенных пунктах региона", - написал Зайцев. Он отметил, что последствия локальных технологических нарушений на энергообъектах устраняют 59 бригад: 161 энергетик, 58 единиц спецтехники. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. "Несколько санаториев и лагерей, в том числе на озерах Шап, Таир, Яльчик, остаются без электроэнергии, работают на дизельных генераторах. До вечера электроснабжение будет восстановлено. В социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, санаториях пострадавших нет", - написал глава региона. Он также сообщил, что во время урагана пострадали автомобили. "Будут организованы работы по эвакуации. Поручил вместе с машинами вывезти оставшееся имущество отдыхающих", - отметил Зайцев.

https://ria.ru/20230730/palatochnom-1887188249.html

https://ria.ru/20230730/tatarstan-1887186548.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, юрий зайцев (политик), республика марий эл