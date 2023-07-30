https://ria.ru/20230730/uragan-1887194618.html
В 162 населенных пунктах Марий Эл восстановили электроснабжение
В 162 населенных пунктах Марий Эл восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.07.2023
В 162 населенных пунктах Марий Эл восстановили электроснабжение
Нарушенное из-за урагана электроснабжение восстановили в 162 населенных пунктах Марий Эл, несколько санаториев и лагерей работают на дизельных генераторах,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:44
2023-07-30T13:44
2023-07-30T13:44
происшествия
юрий зайцев (политик)
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Нарушенное из-за урагана электроснабжение восстановили в 162 населенных пунктах Марий Эл, несколько санаториев и лагерей работают на дизельных генераторах, сообщил глава региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале. "Сегодня прошел оперативный штаб по ликвидации последствий вчерашнего урагана. Восстановлено электроснабжение около 75% пострадавших от непогоды потребителей республики. Работы непрерывно велись всю ночь. К 10.00 утра восстановлено электроснабжение, нарушенное непогодой, в 162 населенных пунктах региона", - написал Зайцев. Он отметил, что последствия локальных технологических нарушений на энергообъектах устраняют 59 бригад: 161 энергетик, 58 единиц спецтехники. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. "Несколько санаториев и лагерей, в том числе на озерах Шап, Таир, Яльчик, остаются без электроэнергии, работают на дизельных генераторах. До вечера электроснабжение будет восстановлено. В социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, санаториях пострадавших нет", - написал глава региона. Он также сообщил, что во время урагана пострадали автомобили. "Будут организованы работы по эвакуации. Поручил вместе с машинами вывезти оставшееся имущество отдыхающих", - отметил Зайцев.
https://ria.ru/20230730/palatochnom-1887188249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, юрий зайцев (политик), республика марий эл
Происшествия, Юрий Зайцев (политик), Республика Марий Эл
В 162 населенных пунктах Марий Эл восстановили электроснабжение
В 162 населенных пунктах Марий Эл восстановили электроснабжение, нарушенное из-за урагана
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости.
Нарушенное из-за урагана электроснабжение восстановили в 162 населенных пунктах Марий Эл, несколько санаториев и лагерей работают на дизельных генераторах, сообщил глава региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале
.
"Сегодня прошел оперативный штаб по ликвидации последствий вчерашнего урагана. Восстановлено электроснабжение около 75% пострадавших от непогоды потребителей республики. Работы непрерывно велись всю ночь. К 10.00 утра восстановлено электроснабжение, нарушенное непогодой, в 162 населенных пунктах региона", - написал Зайцев.
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Он отметил, что последствия локальных технологических нарушений на энергообъектах устраняют 59 бригад: 161 энергетик, 58 единиц спецтехники. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.
«
"Несколько санаториев и лагерей, в том числе на озерах Шап, Таир, Яльчик, остаются без электроэнергии, работают на дизельных генераторах. До вечера электроснабжение будет восстановлено. В социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, санаториях пострадавших нет", - написал глава региона.
Он также сообщил, что во время урагана пострадали автомобили. "Будут организованы работы по эвакуации. Поручил вместе с машинами вывезти оставшееся имущество отдыхающих", - отметил Зайцев.
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