https://ria.ru/20230730/uragan-1887157010.html

В Марий Эл из-за урагана погибли семь человек

В Марий Эл из-за урагана погибли семь человек - РИА Новости, 30.07.2023

В Марий Эл из-за урагана погибли семь человек

От падения деревьев во время урагана в Марий Эл пострадали 27 человек, семеро из них погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:01

2023-07-30T09:01

2023-07-30T09:27

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика марий эл

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. От падения деревьев во время урагана в Марий Эл пострадали 27 человек, семеро из них погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 22 человека пострадали, еще семь погибли, включая детей. "Спасатели МЧС России работают на месте палаточного лагеря в Республике Марий Эл. У озера Яльчик расчищаются завалы. По предварительной информации, от непогоды пострадали 27 человек, из них - семь погибли", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887151498.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл