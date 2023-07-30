https://ria.ru/20230730/uragan-1887157010.html
В Марий Эл из-за урагана погибли семь человек
В Марий Эл из-за урагана погибли семь человек - РИА Новости, 30.07.2023
В Марий Эл из-за урагана погибли семь человек
От падения деревьев во время урагана в Марий Эл пострадали 27 человек, семеро из них погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:01
2023-07-30T09:01
2023-07-30T09:27
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. От падения деревьев во время урагана в Марий Эл пострадали 27 человек, семеро из них погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 22 человека пострадали, еще семь погибли, включая детей. "Спасатели МЧС России работают на месте палаточного лагеря в Республике Марий Эл. У озера Яльчик расчищаются завалы. По предварительной информации, от непогоды пострадали 27 человек, из них - семь погибли", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887151498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Марий Эл
В Марий Эл из-за урагана погибли семь человек
В Марий Эл от урагана пострадали 27 человек, семеро из них погибли