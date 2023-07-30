https://ria.ru/20230730/ukraina-1887230841.html

"Харьков окружат". Зеленский получил ужасающие новости с фронта

"Харьков окружат". Зеленский получил ужасающие новости с фронта - РИА Новости, 30.07.2023

"Харьков окружат". Зеленский получил ужасающие новости с фронта

Российская армия окружит Харьков в результате череды крупных поражений украинского командования в Луганской Народной Республике, заявил экс-советник Пентагона... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:15

2023-07-30T18:15

2023-07-30T19:04

политика

харьков

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская армия окружит Харьков в результате череды крупных поражений украинского командования в Луганской Народной Республике, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Россияне прорвали оборону ВСУ в направлении Купянска и Лимана и берут под контроль дорогу, которая позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова", — спрогнозировал офицер.Макгрегор назвал российскую систему укреплений колоссальным препятствием глубиной в десятки километров. По его мнению, украинское командование никогда не сможет его преодолеть. Полковник назвал сложившуюся ситуацию безнадежной для ВСУ.Контрнаступление украинских сил на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887216864.html

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луганская народная республика

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политика, харьков, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша