В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине
AT: визит Зеленского в Днепропетровск раскрыл пункт управления ВСУ для удара России
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта Вооруженных сил Украины перед тем, как он был уничтожен российскими военными, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
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"Российская разведка тщательно отслеживает перемещения Зеленского. Поэтому его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе", — указал специалист.
Он отметил, что 28 июля перед уничтожением центра принятия решений украинский лидер посетил Днепропетровск и представил награду главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также встретился с Кириллом Будановым и Александром Сырским.
Накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило об уничтожении пункта управления ВСУ в Днепропетровске российскими военными.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.