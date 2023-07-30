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В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине - РИА Новости, 30.07.2023
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10:19 30.07.2023 (обновлено: 15:20 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/udar-1887168837.html
В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине
В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине - РИА Новости, 30.07.2023
В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине
Президент Владимир Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта Вооруженных сил Украины перед тем, как он был уничтожен российскими военными,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:19
2023-07-30T15:20
в мире
украина
днепропетровск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта Вооруженных сил Украины перед тем, как он был уничтожен российскими военными, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.&quot;Российская разведка тщательно отслеживает перемещения Зеленского. Поэтому его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе&quot;, — указал специалист.Он отметил, что 28 июля перед уничтожением центра принятия решений украинский лидер посетил Днепропетровск и представил награду главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также встретился с Кириллом Будановым и Александром Сырским.Накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило об уничтожении пункта управления ВСУ в Днепропетровске российскими военными.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230730/krym-1887150336.html
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в мире, украина, днепропетровск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине

AT: визит Зеленского в Днепропетровск раскрыл пункт управления ВСУ для удара России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта Вооруженных сил Украины перед тем, как он был уничтожен российскими военными, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«

"Российская разведка тщательно отслеживает перемещения Зеленского. Поэтому его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе", — указал специалист.

Он отметил, что 28 июля перед уничтожением центра принятия решений украинский лидер посетил Днепропетровск и представил награду главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также встретился с Кириллом Будановым и Александром Сырским.
Накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило об уничтожении пункта управления ВСУ в Днепропетровске российскими военными.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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В миреУкраинаДнепропетровскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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