https://ria.ru/20230730/udar-1887168837.html

В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине

В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине - РИА Новости, 30.07.2023

В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине

Президент Владимир Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта Вооруженных сил Украины перед тем, как он был уничтожен российскими военными,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:19

2023-07-30T10:19

2023-07-30T15:20

в мире

украина

днепропетровск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта Вооруженных сил Украины перед тем, как он был уничтожен российскими военными, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times."Российская разведка тщательно отслеживает перемещения Зеленского. Поэтому его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе", — указал специалист.Он отметил, что 28 июля перед уничтожением центра принятия решений украинский лидер посетил Днепропетровск и представил награду главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также встретился с Кириллом Будановым и Александром Сырским.Накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило об уничтожении пункта управления ВСУ в Днепропетровске российскими военными.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230730/krym-1887150336.html

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в мире, украина, днепропетровск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия