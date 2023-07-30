Рейтинг@Mail.ru
В работе Telegram в России произошел сбой - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/telegram-1887244305.html
В работе Telegram в России произошел сбой
В работе Telegram в России произошел сбой - РИА Новости, 30.07.2023
В работе Telegram в России произошел сбой
Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России, при этом по состоянию на 19.45 проблема устранена, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:12
2023-07-30T20:12
общество
технологии
россия
москва
екатеринбург
telegram
brand analytics
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c29fbd1f32f90d4257d2fdeb254bfbf8.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России, при этом по состоянию на 19.45 проблема устранена, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downdetector от Brand Analytics. По состоянию на 18.45 было зафиксировано 44 жалобы. Спустя час число жалоб уменьшилось до нуля. Больше всего на неполадки жаловались пользователи из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20230620/telegram-1879310768.html
россия
москва
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6066e1349bcccbd1708840dfdc4ac54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, москва, екатеринбург, telegram, brand analytics
Общество, Технологии, Россия, Москва, Екатеринбург, Telegram, Brand Analytics
В работе Telegram в России произошел сбой

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой, в настоящее время проблема решена

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России, при этом по состоянию на 19.45 проблема устранена, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downdetector от Brand Analytics.
По состоянию на 18.45 было зафиксировано 44 жалобы. Спустя час число жалоб уменьшилось до нуля.
Больше всего на неполадки жаловались пользователи из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России
20 июня, 12:05
 
ОбществоТехнологииРоссияМоскваЕкатеринбургTelegramBrand Analytics
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала