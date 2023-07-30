https://ria.ru/20230730/telegram-1887244305.html

В работе Telegram в России произошел сбой

В работе Telegram в России произошел сбой - РИА Новости, 30.07.2023

В работе Telegram в России произошел сбой

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России, при этом по состоянию на 19.45 проблема устранена, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T20:12

2023-07-30T20:12

2023-07-30T20:12

общество

технологии

россия

москва

екатеринбург

telegram

brand analytics

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России, при этом по состоянию на 19.45 проблема устранена, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downdetector от Brand Analytics. По состоянию на 18.45 было зафиксировано 44 жалобы. Спустя час число жалоб уменьшилось до нуля. Больше всего на неполадки жаловались пользователи из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20230620/telegram-1879310768.html

россия

москва

екатеринбург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, москва, екатеринбург, telegram, brand analytics