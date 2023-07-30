https://ria.ru/20230730/telegram-1887244305.html
В работе Telegram в России произошел сбой
В работе Telegram в России произошел сбой - РИА Новости, 30.07.2023
В работе Telegram в России произошел сбой
Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России, при этом по состоянию на 19.45 проблема устранена, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:12
2023-07-30T20:12
2023-07-30T20:12
общество
технологии
россия
москва
екатеринбург
telegram
brand analytics
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России, при этом по состоянию на 19.45 проблема устранена, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downdetector от Brand Analytics. По состоянию на 18.45 было зафиксировано 44 жалобы. Спустя час число жалоб уменьшилось до нуля. Больше всего на неполадки жаловались пользователи из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20230620/telegram-1879310768.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, москва, екатеринбург, telegram, brand analytics
Общество, Технологии, Россия, Москва, Екатеринбург, Telegram, Brand Analytics
В работе Telegram в России произошел сбой
В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой, в настоящее время проблема решена