Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 30.07.2023 (обновлено: 12:13 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:21
2023-07-30T12:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
ямполь
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886405223_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_2629dc2fc10a3730d1012e7395dea97a.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА", — говорится в публикации.Вооруженные силы нанесли удар по населенному пункту Могилевка, где и находился военный объект противника, уточнили в министерстве.Кроме того, за минувшие сутки бойцы поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168569.html
россия
днепропетровская область
ямполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886405223_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_a450aee7bc9685723ede287954994246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, ямполь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Ямполь, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в районе Могилевки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-80
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский танк Т-80 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"Уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА", — говорится в публикации.
Вооруженные силы нанесли удар по населенному пункту Могилевка, где и находился военный объект противника, уточнили в министерстве.
Кроме того, за минувшие сутки бойцы поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Танк Т-80 военнослужащих ВС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР
Вчера, 10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьЯмпольВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала