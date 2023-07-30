https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:21
2023-07-30T10:21
2023-07-30T12:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
ямполь
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА", — говорится в публикации.Вооруженные силы нанесли удар по населенному пункту Могилевка, где и находился военный объект противника, уточнили в министерстве.Кроме того, за минувшие сутки бойцы поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в районе Могилевки