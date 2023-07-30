https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html

ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023

ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:21

2023-07-30T10:21

2023-07-30T12:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

днепропетровская область

ямполь

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА", — говорится в публикации.Вооруженные силы нанесли удар по населенному пункту Могилевка, где и находился военный объект противника, уточнили в министерстве.Кроме того, за минувшие сутки бойцы поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, ямполь, вооруженные силы рф