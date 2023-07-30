ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР
Минобороны: ВС России продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
Танк Т-80 военнослужащих ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные продвинулись в направлении Новоселовского на Купянском направлении, сообщило Минобороны.
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"Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.
ВСУ потеряли на этом участке фронта более 80 военных, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
За минувшие сутки Вооруженные силы продолжили успешно отражать наступление противника. Киев предпринял семь безрезультативных попыток атаковать возле Клещеевки, Андреевки и Красногоровки в ДНР. Украинские потери составили до 190 военнослужащих, две артиллерийские системы М777 и несколько единиц техники.
Бойцы Восточной группировки войск отразили атаку противника неподалеку от Успеновки в Запорожской области.
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"В районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка, Веселое и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", — говорится в сводке.
Всего Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 250 военных, танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
Кроме того, российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Ковалевки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества и уничтожили до 140 военнослужащих противника.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.