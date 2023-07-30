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ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 30.07.2023 (обновлено: 11:09 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168569.html
ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР
ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 30.07.2023
ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР
Российские военные продвинулись в направлении Новоселовского на Купянском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:17
2023-07-30T11:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
луганская народная республика
владимир путин
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные продвинулись в направлении Новоселовского на Купянском направлении, сообщило Минобороны."Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.ВСУ потеряли на этом участке фронта более 80 военных, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.За минувшие сутки Вооруженные силы продолжили успешно отражать наступление противника. Киев предпринял семь безрезультативных попыток атаковать возле Клещеевки, Андреевки и Красногоровки в ДНР. Украинские потери составили до 190 военнослужащих, две артиллерийские системы М777 и несколько единиц техники.Бойцы Восточной группировки войск отразили атаку противника неподалеку от Успеновки в Запорожской области."В районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка, Веселое и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", — говорится в сводке.Всего Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 250 военных, танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20.Кроме того, российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Ковалевки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества и уничтожили до 140 военнослужащих противника.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, владимир путин, сергей шойгу, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО, Киев
ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР

Минобороны: ВС России продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС России
Танк Т-80 военнослужащих ВС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Танк Т-80 военнослужащих ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные продвинулись в направлении Новоселовского на Купянском направлении, сообщило Минобороны.
«
"Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.
ВСУ потеряли на этом участке фронта более 80 военных, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
За минувшие сутки Вооруженные силы продолжили успешно отражать наступление противника. Киев предпринял семь безрезультативных попыток атаковать возле Клещеевки, Андреевки и Красногоровки в ДНР. Украинские потери составили до 190 военнослужащих, две артиллерийские системы М777 и несколько единиц техники.
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
Вчера, 10:21
Бойцы Восточной группировки войск отразили атаку противника неподалеку от Успеновки в Запорожской области.
«
"В районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка, Веселое и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", — говорится в сводке.
Всего Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 250 военных, танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
Кроме того, российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Ковалевки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества и уничтожили до 140 военнослужащих противника.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июля, 17:09
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей ШойгуНАТОКиев
 
 
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