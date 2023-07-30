https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168569.html

ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР

ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 30.07.2023

ВС России продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР

Российские военные продвинулись в направлении Новоселовского на Купянском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:17

2023-07-30T10:17

2023-07-30T11:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

луганская народная республика

владимир путин

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные продвинулись в направлении Новоселовского на Купянском направлении, сообщило Минобороны."Штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.ВСУ потеряли на этом участке фронта более 80 военных, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.За минувшие сутки Вооруженные силы продолжили успешно отражать наступление противника. Киев предпринял семь безрезультативных попыток атаковать возле Клещеевки, Андреевки и Красногоровки в ДНР. Украинские потери составили до 190 военнослужащих, две артиллерийские системы М777 и несколько единиц техники.Бойцы Восточной группировки войск отразили атаку противника неподалеку от Успеновки в Запорожской области."В районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка, Веселое и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", — говорится в сводке.Всего Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 250 военных, танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20.Кроме того, российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Ковалевки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества и уничтожили до 140 военнослужащих противника.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168995.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, владимир путин, сергей шойгу, нато, киев