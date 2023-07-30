https://ria.ru/20230730/sekret-1887147583.html

"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских

"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских - РИА Новости, 30.07.2023

"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских

Русские поняли, что в случае их поражения Запад назначит в России своих представителей и лишит их всех ресурсов, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T06:00

2023-07-30T06:00

2023-07-30T06:00

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Русские поняли, что в случае их поражения Запад назначит в России своих представителей и лишит их всех ресурсов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.По словам эксперта, Россия сегодня является национальным государством с сильной культурной идентичностью, основанной на православном христианстве. Этот статус дополняется географическим положением, которое дает доступ к богатейшим запасам минеральных ресурсов и изобилию сельскохозяйственной продукции, считает Макгрегор."Если вы (США. — Прим. ред.) сможете внедриться в Россию, свергнуть правительство и заменить его теми людьми, кого вы сами выберете, что, по сути, мы и сделали на Украине, что ж, тогда у вас будет доступ ко всем этим ресурсам", — заявил эксперт.По мнению аналитика, граждане России понимают возможность такой угрозы и именно поэтому обладают решимостью довести конфликт до конца."Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придется победить", — заключил Макгрегор.Ранее в этом месяце министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887139427.html

https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887135149.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны сша