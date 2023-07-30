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"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/sekret-1887147583.html
"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских
"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских - РИА Новости, 30.07.2023
"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских
Русские поняли, что в случае их поражения Запад назначит в России своих представителей и лишит их всех ресурсов, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T06:00
2023-07-30T06:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Русские поняли, что в случае их поражения Запад назначит в России своих представителей и лишит их всех ресурсов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.По словам эксперта, Россия сегодня является национальным государством с сильной культурной идентичностью, основанной на православном христианстве. Этот статус дополняется географическим положением, которое дает доступ к богатейшим запасам минеральных ресурсов и изобилию сельскохозяйственной продукции, считает Макгрегор."Если вы (США. — Прим. ред.) сможете внедриться в Россию, свергнуть правительство и заменить его теми людьми, кого вы сами выберете, что, по сути, мы и сделали на Украине, что ж, тогда у вас будет доступ ко всем этим ресурсам", — заявил эксперт.По мнению аналитика, граждане России понимают возможность такой угрозы и именно поэтому обладают решимостью довести конфликт до конца."Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придется победить", — заключил Макгрегор.Ранее в этом месяце министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887139427.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Придется победить": Зеленскому раскрыли главный секрет русских

Экс-советник Пентагона Макгрегор: русские поняли, что борются за выживание

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Русские поняли, что в случае их поражения Запад назначит в России своих представителей и лишит их всех ресурсов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.
По словам эксперта, Россия сегодня является национальным государством с сильной культурной идентичностью, основанной на православном христианстве. Этот статус дополняется географическим положением, которое дает доступ к богатейшим запасам минеральных ресурсов и изобилию сельскохозяйственной продукции, считает Макгрегор.
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"Если вы (США. — Прим. ред.) сможете внедриться в Россию, свергнуть правительство и заменить его теми людьми, кого вы сами выберете, что, по сути, мы и сделали на Украине, что ж, тогда у вас будет доступ ко всем этим ресурсам", — заявил эксперт.
По мнению аналитика, граждане России понимают возможность такой угрозы и именно поэтому обладают решимостью довести конфликт до конца.
«
"Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придется победить", — заключил Макгрегор.
Ранее в этом месяце министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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