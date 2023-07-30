https://ria.ru/20230730/samolet-1887240742.html

В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург

В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург - РИА Новости, 30.07.2023

В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург

Два лайнера разных авиакомпаний направлением в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта "Курумоч" с серьезной задержкой, сообщили на сайте... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T19:49

2023-07-30T19:49

2023-07-30T19:49

происшествия

ереван

самара

санкт-петербург

курумоч (аэропорт)

smartavia

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САМАРА, 30 июл – РИА Новости. Два лайнера разных авиакомпаний направлением в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта "Курумоч" с серьезной задержкой, сообщили на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным 30 июля произошли задержки рейсов № 366 сообщением Самара - Ереван (авиакомпания Flyone Armenia) с 12.10 до 16.40 (мск) и № 532 сообщением Самара - Санкт Петербург (авиакомпания Smartavia) с 12.35 до 17.55 (мск)", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, вылеты отложены по решению авиакомпаний. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в аэропорту "Курумоч", в аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. В сообщении уточняется, что транспортная прокуратура проверит обстоятельства задержки рейсов и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230712/samolet-1883667707.html

ереван

самара

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ереван, самара, санкт-петербург, курумоч (аэропорт), smartavia