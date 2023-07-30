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В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург - РИА Новости, 30.07.2023
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19:49 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/samolet-1887240742.html
В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург
В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург - РИА Новости, 30.07.2023
В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург
Два лайнера разных авиакомпаний направлением в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта "Курумоч" с серьезной задержкой, сообщили на сайте... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:49
2023-07-30T19:49
происшествия
ереван
самара
санкт-петербург
курумоч (аэропорт)
smartavia
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САМАРА, 30 июл – РИА Новости. Два лайнера разных авиакомпаний направлением в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта "Курумоч" с серьезной задержкой, сообщили на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным 30 июля произошли задержки рейсов № 366 сообщением Самара - Ереван (авиакомпания Flyone Armenia) с 12.10 до 16.40 (мск) и № 532 сообщением Самара - Санкт Петербург (авиакомпания Smartavia) с 12.35 до 17.55 (мск)", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, вылеты отложены по решению авиакомпаний. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в аэропорту "Курумоч", в аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. В сообщении уточняется, что транспортная прокуратура проверит обстоятельства задержки рейсов и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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происшествия, ереван, самара, санкт-петербург, курумоч (аэропорт), smartavia
Происшествия, Ереван, Самара, Санкт-Петербург, Курумоч (аэропорт), Smartavia
В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург

Самолеты в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта с серьезной задержкой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 июл – РИА Новости. Два лайнера разных авиакомпаний направлением в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта "Курумоч" с серьезной задержкой, сообщили на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
«
"По предварительным данным 30 июля произошли задержки рейсов № 366 сообщением Самара - Ереван (авиакомпания Flyone Armenia) с 12.10 до 16.40 (мск) и № 532 сообщением Самара - Санкт Петербург (авиакомпания Smartavia) с 12.35 до 17.55 (мск)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, вылеты отложены по решению авиакомпаний. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в аэропорту "Курумоч", в аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора.
В сообщении уточняется, что транспортная прокуратура проверит обстоятельства задержки рейсов и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияЕреванСамараСанкт-ПетербургКурумоч (аэропорт)Smartavia
 
 
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