https://ria.ru/20230730/samolet-1887240742.html
В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург
В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург - РИА Новости, 30.07.2023
В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург
Два лайнера разных авиакомпаний направлением в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта "Курумоч" с серьезной задержкой, сообщили на сайте... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:49
2023-07-30T19:49
2023-07-30T19:49
происшествия
ереван
самара
санкт-петербург
курумоч (аэропорт)
smartavia
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САМАРА, 30 июл – РИА Новости. Два лайнера разных авиакомпаний направлением в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта "Курумоч" с серьезной задержкой, сообщили на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным 30 июля произошли задержки рейсов № 366 сообщением Самара - Ереван (авиакомпания Flyone Armenia) с 12.10 до 16.40 (мск) и № 532 сообщением Самара - Санкт Петербург (авиакомпания Smartavia) с 12.35 до 17.55 (мск)", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, вылеты отложены по решению авиакомпаний. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в аэропорту "Курумоч", в аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. В сообщении уточняется, что транспортная прокуратура проверит обстоятельства задержки рейсов и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Ереван, Самара, Санкт-Петербург, Курумоч (аэропорт), Smartavia
В самарском аэропорту задержали вылет самолетов в Ереван и Петербург
Самолеты в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта с серьезной задержкой