https://ria.ru/20230730/salyut-1887227343.html
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.07.2023
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
В Санкт-Петербурге запускают салют в честь Дня Военно-морского флота России. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T22:22
2023-07-30T22:22
2023-07-30T22:22
общество
санкт-петербург
день военно-морского флота рф
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В Санкт-Петербурге запускают салют в честь Дня Военно-морского флота России.
санкт-петербург
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Салют в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
LIVE: Салют в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
2023-07-30T22:22
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PT20M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, день военно-морского флота рф, видео
Общество, Санкт-Петербург, День Военно-морского флота РФ
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
В Санкт-Петербурге запускают салют в честь Дня Военно-морского флота России.
2023-07-30T22:22
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PT20M28S
В Санкт-Петербурге запускают салют в честь Дня Военно-морского флота России.