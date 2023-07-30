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Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.07.2023
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22:22 30.07.2023
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Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.07.2023
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
В Санкт-Петербурге запускают салют в честь Дня Военно-морского флота России. РИА Новости, 30.07.2023
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общество
санкт-петербург
день военно-морского флота рф
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В Санкт-Петербурге запускают салют в честь Дня Военно-морского флота России.
санкт-петербург
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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LIVE: Салют в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
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60
353
60
общество, санкт-петербург, день военно-морского флота рф, видео
Общество, Санкт-Петербург, День Военно-морского флота РФ
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
В Санкт-Петербурге запускают салют в честь Дня Военно-морского флота России.
2023-07-30T22:22
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Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

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В Санкт-Петербурге запускают салют в честь Дня Военно-морского флота России.
 
ОбществоСанкт-ПетербургДень Военно-морского флота РФ
 
 
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