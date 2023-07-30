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Полицейский, киллер, граф: лучшие роли Жана Рено - РИА Новости, 30.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 30.07.2023 (обновлено: 08:08 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/reno-1886144935.html
Полицейский, киллер, граф: лучшие роли Жана Рено
Полицейский, киллер, граф: лучшие роли Жана Рено - РИА Новости, 30.07.2023
Полицейский, киллер, граф: лучшие роли Жана Рено
Его настоящее имя — Хуан Морено-и-Эррера Хименес. Но весь мир знает Жана Рено. Он один из немногих, кто одинаково гармонично смотрится и в роли детектива, и в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T08:00
2023-07-30T08:08
культура
культура
знаменитости
жан рено
кино и сериалы
натали портман
люк бессон
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Его настоящее имя — Хуан Морено-и-Эррера Хименес. Но весь мир знает Жана Рено. Он один из немногих, кто одинаково гармонично смотрится и в роли детектива, и в роли преступника. И даже угрюмый киллер у него выходит обаятельным. Лучшие образы французского актера в день его 75-летия — в материале РИА Новости."Леон": киллер в борьбе за справедливостьВпервые Люк Бессон поймал Рено в кадр в 1981-м в короткометражке "Предпоследний". Актер сыграл в шести фильмах этого режиссера, среди которых "Леон" (1994) занимает особое место.Наемный убийца Леон живет один, ухаживает за комнатным растением и ходит в кино. Неожиданно для себя он становится спасителем осиротевшей соседки Матильды. Девочка скрывается от коррумпированных полицейских, которые расстреляли ее семью, и просит Леона обучить ремеслу киллера, чтобы отомстить за маленького брата.Картина с актерским трио Рено, юной Натали Портман и Гари Олдмана занимает 37-е место в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb."Невезучие": друзья поневолеЕще один фильм, в котором Рено играет наемного убийцу, — комедия Франсиса Вебера "Невезучие" (2003).Выбраться из тюрьмы и отомстить криминальному боссу Фогелю, который из ревности убил его возлюбленную, — таков план Руби. До того как киллера поймали, он успел спрятать награбленные бандой миллионы, а теперь молчит как рыба. Чтобы вывести Руби из себя, к нему в камеру подсаживают простодушного верзилу Квентина (Жерар Депардье), успевшего замучить своей неуемной болтовней других заключенных.Квентин воспринимает молчание Руби как дружелюбие и теперь готов ради него на все. Он организует побег, выкрадывая приятеля. На свободе им приходится скрываться и от полицейских, и от подручных Фогеля, который хочет вернуть свои деньги."Васаби": найти дочь в ЯпонииВ экшен-комедии Жерара Кравчика по сценарию Бессона "Васаби" (2001) Рено досталась роль полицейского Юбера Фиорентини.Двадцать лет назад он служил в Японии и до сих пор не может забыть возлюбленную, бросившую его без каких-либо объяснений. Получив известие о ее смерти, он отправляется в Страну восходящего солнца, чтобы исполнить последнюю волю покойной.Она завещала ему заботиться об их 19-летней дочери Юми, о чьем существовании Юбер даже не подозревал. Ему предстоит не только трудное объяснение с девушкой, но и расследование гибели ее матери, к которому причастна якудза."Багровые реки": тайны элитарного сообществаПожалуй, самый мрачный фильм в послужном списке Рено — триллер Матьё Кассовица "Багровые реки" (2000).Комиссар парижской полиции Пьер Ньеманс всегда работает один. В престижном университете в Альпах совершено зверское убийство. Он едет туда. В ходе расследования появляются новые жертвы. Параллельно молодой детектив Макс Керкерьян (Венсан Кассель) ведет дело о странном осквернении могилы маленькой девочки. Выясняется, что преступления связаны между собой, и теперь Ньемансу придется взять напарника, чтобы добраться до истины.Фильм приняли очень хорошо. За продолжение в качестве сценариста и продюсера снова взялся Бессон. История о новом деле комиссара Ньеманса вышла на экраны в 2003 году."Пришельцы": графские путешествия во времениВ комедийной трилогии Жана-Мари Пуаре "Пришельцы" (1993) Жан Рено — аристократ.В первой части граф де Монмирай (Рено) и его слуга Жакуй (Кристиан Клавье) вынуждены путешествовать во времени, чтобы исправить трагическую ошибку: из-за проклятия колдуньи рыцарь убил отца невесты. Однако волшебник случайно отправляет графа и его слугу из XII века в 1990-е, где они знакомятся со своими потомками."Пришельцы" — одна из самых кассовых картин за всю историю французского кино. Последовали сиквелы: "Пришельцы 2: Коридоры времени" (1998) и "Пришельцы 3: Взятие Бастилии" (2016).
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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культура, знаменитости, жан рено, кино и сериалы, натали портман, люк бессон
Культура, Культура, Знаменитости, Жан Рено, Кино и сериалы, Натали Портман, Люк Бессон

Полицейский, киллер, граф: лучшие роли Жана Рено

© AP Photo / Invision / Charles SykesЖан Рено расписывается на стене в AOL Studios в Нью-Йорке
Жан Рено расписывается на стене в AOL Studios в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Его настоящее имя — Хуан Морено-и-Эррера Хименес. Но весь мир знает Жана Рено. Он один из немногих, кто одинаково гармонично смотрится и в роли детектива, и в роли преступника. И даже угрюмый киллер у него выходит обаятельным. Лучшие образы французского актера в день его 75-летия — в материале РИА Новости.
© Gaumont International (1990)Кадр из фильма "Леон"
Кадр из фильма Леон
© Gaumont International (1990)
Кадр из фильма "Леон"

"Леон": киллер в борьбе за справедливость

Впервые Люк Бессон поймал Рено в кадр в 1981-м в короткометражке "Предпоследний". Актер сыграл в шести фильмах этого режиссера, среди которых "Леон" (1994) занимает особое место.
© Gaumont International (1990)Кадр из фильма "Леон"
Кадр из фильма Леон
© Gaumont International (1990)
Кадр из фильма "Леон"
Наемный убийца Леон живет один, ухаживает за комнатным растением и ходит в кино. Неожиданно для себя он становится спасителем осиротевшей соседки Матильды. Девочка скрывается от коррумпированных полицейских, которые расстреляли ее семью, и просит Леона обучить ремеслу киллера, чтобы отомстить за маленького брата.
Картина с актерским трио Рено, юной Натали Портман и Гари Олдмана занимает 37-е место в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb.

"Невезучие": друзья поневоле

Еще один фильм, в котором Рено играет наемного убийцу, — комедия Франсиса Вебера "Невезучие" (2003).
Выбраться из тюрьмы и отомстить криминальному боссу Фогелю, который из ревности убил его возлюбленную, — таков план Руби. До того как киллера поймали, он успел спрятать награбленные бандой миллионы, а теперь молчит как рыба. Чтобы вывести Руби из себя, к нему в камеру подсаживают простодушного верзилу Квентина (Жерар Депардье), успевшего замучить своей неуемной болтовней других заключенных.
© TF1 Films Production, DD Productions (2003)Кадр из фильма "Невезучие"
Кадр из фильма Невезучие
© TF1 Films Production, DD Productions (2003)
Кадр из фильма "Невезучие"
Квентин воспринимает молчание Руби как дружелюбие и теперь готов ради него на все. Он организует побег, выкрадывая приятеля. На свободе им приходится скрываться и от полицейских, и от подручных Фогеля, который хочет вернуть свои деньги.

"Васаби": найти дочь в Японии

В экшен-комедии Жерара Кравчика по сценарию Бессона "Васаби" (2001) Рено досталась роль полицейского Юбера Фиорентини.
Двадцать лет назад он служил в Японии и до сих пор не может забыть возлюбленную, бросившую его без каких-либо объяснений. Получив известие о ее смерти, он отправляется в Страну восходящего солнца, чтобы исполнить последнюю волю покойной.
© Europa CorporationКадр из фильма "Васаби"
Кадр из фильма Васаби
© Europa Corporation
Кадр из фильма "Васаби"
Она завещала ему заботиться об их 19-летней дочери Юми, о чьем существовании Юбер даже не подозревал. Ему предстоит не только трудное объяснение с девушкой, но и расследование гибели ее матери, к которому причастна якудза.

"Багровые реки": тайны элитарного сообщества

Пожалуй, самый мрачный фильм в послужном списке Рено — триллер Матьё Кассовица "Багровые реки" (2000).
© Legende Entreprise, Gaumont, Canal +, TF1 Films Productions (2000)Кадр из фильма "Багровые реки"
Кадр из фильма Багровые реки
© Legende Entreprise, Gaumont, Canal +, TF1 Films Productions (2000)
Кадр из фильма "Багровые реки"
Комиссар парижской полиции Пьер Ньеманс всегда работает один. В престижном университете в Альпах совершено зверское убийство. Он едет туда. В ходе расследования появляются новые жертвы. Параллельно молодой детектив Макс Керкерьян (Венсан Кассель) ведет дело о странном осквернении могилы маленькой девочки. Выясняется, что преступления связаны между собой, и теперь Ньемансу придется взять напарника, чтобы добраться до истины.
© Legende Entreprise, Gaumont, Canal +, TF1 Films Productions (2000)Кадр из фильма "Багровые реки"
Кадр из фильма Багровые реки
© Legende Entreprise, Gaumont, Canal +, TF1 Films Productions (2000)
Кадр из фильма "Багровые реки"
Фильм приняли очень хорошо. За продолжение в качестве сценариста и продюсера снова взялся Бессон. История о новом деле комиссара Ньеманса вышла на экраны в 2003 году.

"Пришельцы": графские путешествия во времени

В комедийной трилогии Жана-Мари Пуаре "Пришельцы" (1993) Жан Рено — аристократ.
© Alpilles Productions/Amigo Productions/France 3 CinémaКадр из фильма "Пришельцы"
Кадр из фильма Пришельцы
© Alpilles Productions/Amigo Productions/France 3 Cinéma
Кадр из фильма "Пришельцы"
В первой части граф де Монмирай (Рено) и его слуга Жакуй (Кристиан Клавье) вынуждены путешествовать во времени, чтобы исправить трагическую ошибку: из-за проклятия колдуньи рыцарь убил отца невесты. Однако волшебник случайно отправляет графа и его слугу из XII века в 1990-е, где они знакомятся со своими потомками.
"Пришельцы" — одна из самых кассовых картин за всю историю французского кино. Последовали сиквелы: "Пришельцы 2: Коридоры времени" (1998) и "Пришельцы 3: Взятие Бастилии" (2016).
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