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Полицейский, киллер, граф: лучшие роли Жана Рено

Полицейский, киллер, граф: лучшие роли Жана Рено - РИА Новости, 30.07.2023

Полицейский, киллер, граф: лучшие роли Жана Рено

Его настоящее имя — Хуан Морено-и-Эррера Хименес. Но весь мир знает Жана Рено. Он один из немногих, кто одинаково гармонично смотрится и в роли детектива, и в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T08:00

2023-07-30T08:00

2023-07-30T08:08

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Его настоящее имя — Хуан Морено-и-Эррера Хименес. Но весь мир знает Жана Рено. Он один из немногих, кто одинаково гармонично смотрится и в роли детектива, и в роли преступника. И даже угрюмый киллер у него выходит обаятельным. Лучшие образы французского актера в день его 75-летия — в материале РИА Новости."Леон": киллер в борьбе за справедливостьВпервые Люк Бессон поймал Рено в кадр в 1981-м в короткометражке "Предпоследний". Актер сыграл в шести фильмах этого режиссера, среди которых "Леон" (1994) занимает особое место.Наемный убийца Леон живет один, ухаживает за комнатным растением и ходит в кино. Неожиданно для себя он становится спасителем осиротевшей соседки Матильды. Девочка скрывается от коррумпированных полицейских, которые расстреляли ее семью, и просит Леона обучить ремеслу киллера, чтобы отомстить за маленького брата.Картина с актерским трио Рено, юной Натали Портман и Гари Олдмана занимает 37-е место в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb."Невезучие": друзья поневолеЕще один фильм, в котором Рено играет наемного убийцу, — комедия Франсиса Вебера "Невезучие" (2003).Выбраться из тюрьмы и отомстить криминальному боссу Фогелю, который из ревности убил его возлюбленную, — таков план Руби. До того как киллера поймали, он успел спрятать награбленные бандой миллионы, а теперь молчит как рыба. Чтобы вывести Руби из себя, к нему в камеру подсаживают простодушного верзилу Квентина (Жерар Депардье), успевшего замучить своей неуемной болтовней других заключенных.Квентин воспринимает молчание Руби как дружелюбие и теперь готов ради него на все. Он организует побег, выкрадывая приятеля. На свободе им приходится скрываться и от полицейских, и от подручных Фогеля, который хочет вернуть свои деньги."Васаби": найти дочь в ЯпонииВ экшен-комедии Жерара Кравчика по сценарию Бессона "Васаби" (2001) Рено досталась роль полицейского Юбера Фиорентини.Двадцать лет назад он служил в Японии и до сих пор не может забыть возлюбленную, бросившую его без каких-либо объяснений. Получив известие о ее смерти, он отправляется в Страну восходящего солнца, чтобы исполнить последнюю волю покойной.Она завещала ему заботиться об их 19-летней дочери Юми, о чьем существовании Юбер даже не подозревал. Ему предстоит не только трудное объяснение с девушкой, но и расследование гибели ее матери, к которому причастна якудза."Багровые реки": тайны элитарного сообществаПожалуй, самый мрачный фильм в послужном списке Рено — триллер Матьё Кассовица "Багровые реки" (2000).Комиссар парижской полиции Пьер Ньеманс всегда работает один. В престижном университете в Альпах совершено зверское убийство. Он едет туда. В ходе расследования появляются новые жертвы. Параллельно молодой детектив Макс Керкерьян (Венсан Кассель) ведет дело о странном осквернении могилы маленькой девочки. Выясняется, что преступления связаны между собой, и теперь Ньемансу придется взять напарника, чтобы добраться до истины.Фильм приняли очень хорошо. За продолжение в качестве сценариста и продюсера снова взялся Бессон. История о новом деле комиссара Ньеманса вышла на экраны в 2003 году."Пришельцы": графские путешествия во времениВ комедийной трилогии Жана-Мари Пуаре "Пришельцы" (1993) Жан Рено — аристократ.В первой части граф де Монмирай (Рено) и его слуга Жакуй (Кристиан Клавье) вынуждены путешествовать во времени, чтобы исправить трагическую ошибку: из-за проклятия колдуньи рыцарь убил отца невесты. Однако волшебник случайно отправляет графа и его слугу из XII века в 1990-е, где они знакомятся со своими потомками."Пришельцы" — одна из самых кассовых картин за всю историю французского кино. Последовали сиквелы: "Пришельцы 2: Коридоры времени" (1998) и "Пришельцы 3: Взятие Бастилии" (2016).

https://ria.ru/20230717/filmy-1883981792.html

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культура, знаменитости, жан рено, кино и сериалы, натали портман, люк бессон