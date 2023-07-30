https://ria.ru/20230730/putin-1887213439.html
Путин заявил, что договоренности с лидерами стран Африки исполнят
Путин заявил, что договоренности с лидерами стран Африки исполнят - РИА Новости, 30.07.2023
Путин заявил, что договоренности с лидерами стран Африки исполнят
Президент России Владимир Путин заявил, что все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, создана хорошая база для... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:10
2023-07-30T16:10
2023-07-30T16:10
россия
африка
кронштадт
владимир путин
форум "россия — африка"
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, создана хорошая база для развития отношений. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в северной столице. По приглашению президента России на него остались ряд участников завершившегося накануне саммита "Россия - Африка". После парада ВМФ России глава российского государства в компании африканских коллег посетил Кронштадт - осмотрели корабли и посетили музей военно-морской славы. "Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять", - сказал Путин, прощаясь с гостями. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.
https://ria.ru/20230730/kronshtadt-1887198416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, кронштадт, владимир путин, форум "россия — африка", политика
Россия, Африка, Кронштадт, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Политика
Путин заявил, что договоренности с лидерами стран Африки исполнят
Путин: все договоренности, достигнутые с лидерами стран Африки, будут исполняться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, создана хорошая база для развития отношений.
Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в северной столице. По приглашению президента России на него остались ряд участников завершившегося накануне саммита "Россия - Африка".
Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт
После парада ВМФ России глава российского государства в компании африканских коллег посетил Кронштадт
- осмотрели корабли и посетили музей военно-морской славы.
"Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять", - сказал Путин, прощаясь с гостями.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.
Путин: многие в Африке интересуются не просто зерном, а сельским хозяйством