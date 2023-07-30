https://ria.ru/20230730/putin-1887213439.html

Путин заявил, что договоренности с лидерами стран Африки исполнят

Путин заявил, что договоренности с лидерами стран Африки исполнят - РИА Новости, 30.07.2023

Путин заявил, что договоренности с лидерами стран Африки исполнят

Президент России Владимир Путин заявил, что все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, создана хорошая база для... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:10

2023-07-30T16:10

2023-07-30T16:10

россия

африка

кронштадт

владимир путин

форум "россия — африка"

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, создана хорошая база для развития отношений. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в северной столице. По приглашению президента России на него остались ряд участников завершившегося накануне саммита "Россия - Африка". После парада ВМФ России глава российского государства в компании африканских коллег посетил Кронштадт - осмотрели корабли и посетили музей военно-морской славы. "Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять", - сказал Путин, прощаясь с гостями. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.

https://ria.ru/20230730/kronshtadt-1887198416.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887129680.html

россия

африка

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, кронштадт, владимир путин, форум "россия — африка", политика