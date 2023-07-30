https://ria.ru/20230730/putin-1887183755.html

Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ

Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023

Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ

Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на парад ВМФ, и пожал руку главе семейства Вадиму Горелову,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:17

2023-07-30T12:17

2023-07-30T13:57

общество

санкт-петербург

магадан

владимир путин

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на парад ВМФ, и пожал руку главе семейства Вадиму Горелову, сообщил корреспондент РИА Новости.Россиянин приехал в Северную столицу с женой и семью детьми. Всего в семье десять детей. Глава государства пообщался с ней после парада."Устали?" — поинтересовался Путин.Члены семьи признались, что легкая усталость есть. После краткой беседы они сделали совместное фото. Позже Горелов поделился впечатлениями от встречи."Президент спросил о наших впечатлениях, пожелал всего хорошего, доброго. Для нас это самый лучший подарок — рукопожатие президента", — сказал глава семьи.Глава государства накануне пообщался по видеосвязи с многодетными семьями, которые приехали в Москву. Отец из Магадана рассказал о планах посетить Петербург. Путин спросил, во сколько он приезжает, и отметил, что он мог бы успеть на парад, если бы билеты были на час пораньше. Президент поручил выяснить, остались ли еще места на ранний поезд. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позже рассказал РИА Новости, что помочь с билетами удалось.

https://ria.ru/20230729/putin-1887086782.html

https://ria.ru/20230601/poezdka-1875570789.html

санкт-петербург

магадан

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Встреча Путина с многодетной семьей из Магадана на параде ВМФ России Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на парад ВМФ России, пожал руку главе семейства, передает корреспондент РИА Новости. 2023-07-30T12:17 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, магадан, владимир путин, дмитрий песков