https://ria.ru/20230730/putin-1887183755.html
Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ
Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023
Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ
Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на парад ВМФ, и пожал руку главе семейства Вадиму Горелову,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:17
2023-07-30T12:17
2023-07-30T13:57
общество
санкт-петербург
магадан
владимир путин
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на парад ВМФ, и пожал руку главе семейства Вадиму Горелову, сообщил корреспондент РИА Новости.Россиянин приехал в Северную столицу с женой и семью детьми. Всего в семье десять детей. Глава государства пообщался с ней после парада."Устали?" — поинтересовался Путин.Члены семьи признались, что легкая усталость есть. После краткой беседы они сделали совместное фото. Позже Горелов поделился впечатлениями от встречи."Президент спросил о наших впечатлениях, пожелал всего хорошего, доброго. Для нас это самый лучший подарок — рукопожатие президента", — сказал глава семьи.Глава государства накануне пообщался по видеосвязи с многодетными семьями, которые приехали в Москву. Отец из Магадана рассказал о планах посетить Петербург. Путин спросил, во сколько он приезжает, и отметил, что он мог бы успеть на парад, если бы билеты были на час пораньше. Президент поручил выяснить, остались ли еще места на ранний поезд. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позже рассказал РИА Новости, что помочь с билетами удалось.
https://ria.ru/20230729/putin-1887086782.html
https://ria.ru/20230601/poezdka-1875570789.html
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Встреча Путина с многодетной семьей из Магадана на параде ВМФ России
Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на парад ВМФ России, пожал руку главе семейства, передает корреспондент РИА Новости.
2023-07-30T12:17
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PT0M17S
РИА Новости
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общество, санкт-петербург, магадан, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Санкт-Петербург, Магадан, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ
Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана, которой помогли посетить парад ВМФ