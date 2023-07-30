https://ria.ru/20230730/putin-1887177140.html

Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин

Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023

Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин

Владимир Путин выступил на торжественном параде в Санкт-Петербурге и поздравил россиян с Днем Военно-морского флота. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:19

2023-07-30T11:19

2023-07-30T16:47

безопасность

владимир путин

владивосток

балтийск

россия

день военно-морского флота рф

санкт-петербург

порт-артур

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин выступил на торжественном параде в Санкт-Петербурге и поздравил россиян с Днем Военно-морского флота."Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы! Дорогие ветераны! Уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей отечества, его гордостью и славой", — заявил глава государства.Сегодня страна чествует экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, мужественных бойцов береговых войск и дерзкую морскую пехоту, отметил президент."Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. Мы помним героическую оборону Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда, мужество морских пехотинцев, моряков, защищавших Москву, Сталинград, Заполярье, бравших плацдармы на Днепре и Дунае. История развития Военно-морского флота сформировала его суть и главное предназначение. Оно заключается в защите отечества", — указал Путин.Глава государства напомнил, что со времен Петра Первого на счету российского флота множество побед в морских баталиях, кругосветных походов и географических открытий, достижений в науке и технологиях. В этом году 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет — Северному и 240 лет — Черноморскому.Президент подчеркнул, что Россия продолжает наращивать мощь Военно-морского флота."Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов. В числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет "Меркурий". Он назван в память о бессмертном подвиге команды легендарного брига. Почти два века назад он в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями", — указал глава государства.По его словам, россияне гордятся неустрашимым флотом, в основе которого лежат традиции патриотизма."Более ста лет назад Петр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти", — заявил президент.Президент поблагодарил моряков за безупречное выполнение поставленных задач, надежность, усердие, стойкость и преданность стране."Слава Военно-морскому флоту России! Ура!" — обратился к участникам парада Путин.Парады кораблей также проходят сегодня во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).

https://ria.ru/20230730/parad-1887196036.html

владивосток

балтийск

россия

санкт-петербург

порт-артур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь Путина на параде по случаю Дня Военно-морского флота Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив важное значение флота для защиты рубежей страны. "Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днем Военно-морского флота. На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ", – сказал Путин во время торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ. 2023-07-30T11:19 true PT5M45S

Путин прибыл на парад ВМФ Путин прибыл на парад ВМФ 2023-07-30T11:19 true PT1M05S

Поздравление моряков с Днем ВМФ «Здравствуйте, товарищи!» Путин с борта катера поздравил военных моряков с праздником 2023-07-30T11:19 true PT0M24S

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Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, владивосток, балтийск, россия, день военно-морского флота рф, санкт-петербург, порт-артур