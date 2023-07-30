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Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
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11:19 30.07.2023 (обновлено: 16:47 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/putin-1887177140.html
Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин
Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин
Владимир Путин выступил на торжественном параде в Санкт-Петербурге и поздравил россиян с Днем Военно-морского флота. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:19
2023-07-30T16:47
безопасность
владимир путин
владивосток
балтийск
россия
день военно-морского флота рф
санкт-петербург
порт-артур
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин выступил на торжественном параде в Санкт-Петербурге и поздравил россиян с Днем Военно-морского флота.&quot;Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы! Дорогие ветераны! Уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей отечества, его гордостью и славой&quot;, — заявил глава государства.Сегодня страна чествует экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, мужественных бойцов береговых войск и дерзкую морскую пехоту, отметил президент.&quot;Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. Мы помним героическую оборону Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда, мужество морских пехотинцев, моряков, защищавших Москву, Сталинград, Заполярье, бравших плацдармы на Днепре и Дунае. История развития Военно-морского флота сформировала его суть и главное предназначение. Оно заключается в защите отечества&quot;, — указал Путин.Глава государства напомнил, что со времен Петра Первого на счету российского флота множество побед в морских баталиях, кругосветных походов и географических открытий, достижений в науке и технологиях. В этом году 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет — Северному и 240 лет — Черноморскому.Президент подчеркнул, что Россия продолжает наращивать мощь Военно-морского флота."Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов. В числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет "Меркурий". Он назван в память о бессмертном подвиге команды легендарного брига. Почти два века назад он в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями", — указал глава государства.По его словам, россияне гордятся неустрашимым флотом, в основе которого лежат традиции патриотизма.&quot;Более ста лет назад Петр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти&quot;, — заявил президент.Президент поблагодарил моряков за безупречное выполнение поставленных задач, надежность, усердие, стойкость и преданность стране.&quot;Слава Военно-морскому флоту России! Ура!&quot; — обратился к участникам парада Путин.Парады кораблей также проходят сегодня во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).
https://ria.ru/20230730/parad-1887196036.html
владивосток
балтийск
россия
санкт-петербург
порт-артур
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Речь Путина на параде по случаю Дня Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив важное значение флота для защиты рубежей страны. "Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днем Военно-морского флота. На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ", – сказал Путин во время торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ.
2023-07-30T11:19
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Путин прибыл на парад ВМФ
Путин прибыл на парад ВМФ
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Поздравление моряков с Днем ВМФ
«Здравствуйте, товарищи!» Путин с борта катера поздравил военных моряков с праздником
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безопасность, владимир путин, владивосток, балтийск, россия, день военно-морского флота рф, санкт-петербург, порт-артур
Безопасность, Владимир Путин, Владивосток, Балтийск, Россия, День Военно-морского флота РФ, Санкт-Петербург, Порт-Артур
Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин

Путин на параде в честь Дня ВМФ: флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин выступил на торжественном параде в Санкт-Петербурге и поздравил россиян с Днем Военно-морского флота.
«

"Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы! Дорогие ветераны! Уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей отечества, его гордостью и славой", — заявил глава государства.

Сегодня страна чествует экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, мужественных бойцов береговых войск и дерзкую морскую пехоту, отметил президент.
«

"Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. Мы помним героическую оборону Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда, мужество морских пехотинцев, моряков, защищавших Москву, Сталинград, Заполярье, бравших плацдармы на Днепре и Дунае. История развития Военно-морского флота сформировала его суть и главное предназначение. Оно заключается в защите отечества", — указал Путин.

Глава государства напомнил, что со времен Петра Первого на счету российского флота множество побед в морских баталиях, кругосветных походов и географических открытий, достижений в науке и технологиях. В этом году 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет — Северному и 240 лет — Черноморскому.
Президент подчеркнул, что Россия продолжает наращивать мощь Военно-морского флота.
«
"Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов. В числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет "Меркурий". Он назван в память о бессмертном подвиге команды легендарного брига. Почти два века назад он в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями", — указал глава государства.
По его словам, россияне гордятся неустрашимым флотом, в основе которого лежат традиции патриотизма.
«

"Более ста лет назад Петр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти", — заявил президент.

"Неприступная крепость": празднование Дня ВМФ в России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

Катера специального назначения проекта 21980 Грачонок на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадт

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

 Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
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3 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

Малый ракетный корабль Советск на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

Участники исторической реконструкции на Десантном катере Алексей Баринов проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

Малый ракетный корабль Углич проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

Моряки на торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота, в Новороссийске

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 15
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

Корабли во время парада во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
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10 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

Морские пехотинцы в показательных выступления на праздновании Дня Военно-морского флота в Балтийске

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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11 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

Малый противолодочный корабль 3 ранга МПК-107 принимает участие в параде, посвященном Дню военно-морского флота, в Балтийске

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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12 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Кабардино-Балкария во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

Моряк на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 15

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
3 из 15

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 15

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 15

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 15

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
11 из 15

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
12 из 15

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
13 из 15

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 15

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15
Президент поблагодарил моряков за безупречное выполнение поставленных задач, надежность, усердие, стойкость и преданность стране.
«

"Слава Военно-морскому флоту России! Ура!" — обратился к участникам парада Путин.

Парады кораблей также проходят сегодня во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Вчера, 14:07
 
БезопасностьВладимир ПутинВладивостокБалтийскРоссияДень Военно-морского флота РФСанкт-ПетербургПорт-Артур
 
 
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