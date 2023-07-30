https://ria.ru/20230730/putin-1887133654.html

Путин поблагодарил Беглова от имени гостей саммита "Россия-Африка"

Путин поблагодарил Беглова от имени гостей саммита "Россия-Африка" - РИА Новости, 30.07.2023

Путин поблагодарил Беглова от имени гостей саммита "Россия-Африка"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от имени африканских гостей саммита "Россия-Африка", сказав, что все... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:41

2023-07-30T00:41

2023-07-30T01:17

владимир путин

александр беглов

форум "россия — африка"

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от имени африканских гостей саммита "Россия-Африка", сказав, что все отметили отличное состояние и красоту северной столицы. Путин начал встречу с вопроса, как дела, и, получив ответ "все хорошо", сказал: "Да ладно, все хорошо не бывает". Беглов рассказал о подготовке Петербурга к саммиту. "За это спасибо большое. И говорю это не только от себя, но и от имени наших гостей. Все как один отметили отличное состояние города, которое подчеркивает, только подчеркивает, это состояние подчеркивает красоту Петербурга", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.

https://ria.ru/20230729/sammit-1887123131.html

https://ria.ru/20230729/briks-1887048931.html

санкт-петербург

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владимир путин, александр беглов, форум "россия — африка", санкт-петербург, россия