https://ria.ru/20230730/putin-1887133654.html
Путин поблагодарил Беглова от имени гостей саммита "Россия-Африка"
Путин поблагодарил Беглова от имени гостей саммита "Россия-Африка" - РИА Новости, 30.07.2023
Путин поблагодарил Беглова от имени гостей саммита "Россия-Африка"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от имени африканских гостей саммита "Россия-Африка", сказав, что все... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:41
2023-07-30T00:41
2023-07-30T01:17
владимир путин
александр беглов
форум "россия — африка"
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от имени африканских гостей саммита "Россия-Африка", сказав, что все отметили отличное состояние и красоту северной столицы. Путин начал встречу с вопроса, как дела, и, получив ответ "все хорошо", сказал: "Да ладно, все хорошо не бывает". Беглов рассказал о подготовке Петербурга к саммиту. "За это спасибо большое. И говорю это не только от себя, но и от имени наших гостей. Все как один отметили отличное состояние города, которое подчеркивает, только подчеркивает, это состояние подчеркивает красоту Петербурга", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.
https://ria.ru/20230729/sammit-1887123131.html
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владимир путин, александр беглов, форум "россия — африка", санкт-петербург, россия
Владимир Путин, Александр Беглов, Форум "Россия — Африка", Санкт-Петербург, Россия
Путин поблагодарил Беглова от имени гостей саммита "Россия-Африка"
Путин поблагодарил Беглова от имени африканских гостей саммита "Россия-Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от имени африканских гостей саммита "Россия-Африка", сказав, что все отметили отличное состояние и красоту северной столицы.
Путин начал встречу с вопроса, как дела, и, получив ответ "все хорошо", сказал: "Да ладно, все хорошо не бывает".
Путин рассказал об атмосфере на саммите "Россия — Африка"
Беглов рассказал о подготовке Петербурга к саммиту.
"За это спасибо большое. И говорю это не только от себя, но и от имени наших гостей. Все как один отметили отличное состояние города, которое подчеркивает, только подчеркивает, это состояние подчеркивает красоту Петербурга", - сказал он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне