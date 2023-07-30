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Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 30.07.2023 (обновлено: 01:29 31.07.2023)
https://ria.ru/20230730/pushilin-1887224723.html
Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят
Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят - РИА Новости, 31.07.2023
Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят
Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-30T17:29
2023-07-31T01:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
денис пушилин
киев
донецкая народная республика
владимир путин
сергей шойгу
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области."Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из восьми единиц натовской техники на Запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", — сообщил он в Telegram-канале.Как сообщил накануне РИА Новости командир отличившегося подразделения, экипаж танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.Собеседник агентства уточнил, что воздушная разведка обнаружила выдвижение колонны противника в сторону российских позиций. После этого отечественная боевая машина отправилась навстречу и приняла бой. При этом российский танк не пострадал.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html
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донецкая народная республика
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
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вооруженные силы украины, безопасность, денис пушилин, киев, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу, сша, вооруженные силы рф, нато, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Денис Пушилин, Киев, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу, США, Вооруженные силы РФ, НАТО, Запорожская область
Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят

Пушилин поручил наградить экипаж остановившего атаку ВСУ в Запорожье российского танка

© Пушилин Д.В. / TelegramКадры, на которых один танк останавливает атаку колонны бронетехники ВСУ
Кадры, на которых один танк останавливает атаку колонны бронетехники ВСУ
© Пушилин Д.В. / Telegram
Кадры, на которых один танк останавливает атаку колонны бронетехники ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области.
"Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из восьми единиц натовской техники на Запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", — сообщил он в Telegram-канале.
Как сообщил накануне РИА Новости командир отличившегося подразделения, экипаж танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.
Собеседник агентства уточнил, что воздушная разведка обнаружила выдвижение колонны противника в сторону российских позиций. После этого отечественная боевая машина отправилась навстречу и приняла бой. При этом российский танк не пострадал.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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28 июля, 12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДенис ПушилинКиевДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей ШойгуСШАВооруженные силы РФНАТОЗапорожская область
 
 
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