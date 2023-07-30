https://ria.ru/20230730/pushilin-1887224723.html
Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят
Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят - РИА Новости, 31.07.2023
Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят
Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-30T17:29
2023-07-30T17:29
2023-07-31T01:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
денис пушилин
киев
донецкая народная республика
владимир путин
сергей шойгу
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области."Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из восьми единиц натовской техники на Запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", — сообщил он в Telegram-канале.Как сообщил накануне РИА Новости командир отличившегося подразделения, экипаж танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.Собеседник агентства уточнил, что воздушная разведка обнаружила выдвижение колонны противника в сторону российских позиций. После этого отечественная боевая машина отправилась навстречу и приняла бой. При этом российский танк не пострадал.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
2023-07-30T17:29
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PT2M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят
Пушилин поручил наградить экипаж остановившего атаку ВСУ в Запорожье российского танка