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В ВСУ рассказали о потерях в подготовленных на Западе спецподразделениях - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 30.07.2023 (обновлено: 19:48 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/poteri-1887237953.html
В ВСУ рассказали о потерях в подготовленных на Западе спецподразделениях
В ВСУ рассказали о потерях в подготовленных на Западе спецподразделениях - РИА Новости, 30.07.2023
В ВСУ рассказали о потерях в подготовленных на Западе спецподразделениях
В украинских войсках рассказали о потерях в подразделениях, солдаты которых прошли специальную подготовку, в том числе на Западе, сообщает газета New York... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:20
2023-07-30T19:48
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
сергей лавров
украина
киев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В украинских войсках рассказали о потерях в подразделениях, солдаты которых прошли специальную подготовку, в том числе на Западе, сообщает газета New York Times. Издание, в частности, взяло интервью у украинского военнослужащего, чья бригада, 23-я, была обучена на Западе и оснащена для "контрнаступления". По его словам, бригаду отправили для участия в боевых действиях без необходимой поддержки артиллерии. В ходе одного столкновения украинские военные потеряли 9 из 10 имевшихся иностранных бронемашин MaxxPro. "(Они - ред.) не выжили", - добавил военный, говоря в целом об экипажах упомянутых бронемашин украинских войск. Согласно ему, в течение более месяца его батальон понес такие потери, что только 10 человек остались на передовой. Издание также рассказывает историю о другой украинской группе, которая в прошлом месяце прошла подготовку к специальным операциям. В течение четырех дней группа понесла такого масштаба потери, что им пришлось отступить. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230730/poteri-1887231322.html
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россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, украина, киев, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Украина, Киев, Сергей Шойгу
В ВСУ рассказали о потерях в подготовленных на Западе спецподразделениях

В ВСУ рассказали о потерях в подразделениях, солдаты которых прошли специальную подготовку

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В украинских войсках рассказали о потерях в подразделениях, солдаты которых прошли специальную подготовку, в том числе на Западе, сообщает газета New York Times.
Издание, в частности, взяло интервью у украинского военнослужащего, чья бригада, 23-я, была обучена на Западе и оснащена для "контрнаступления". По его словам, бригаду отправили для участия в боевых действиях без необходимой поддержки артиллерии. В ходе одного столкновения украинские военные потеряли 9 из 10 имевшихся иностранных бронемашин MaxxPro.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
СМИ: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной
Вчера, 18:21
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"(Они - ред.) не выжили", - добавил военный, говоря в целом об экипажах упомянутых бронемашин украинских войск.
Согласно ему, в течение более месяца его батальон понес такие потери, что только 10 человек остались на передовой.
Издание также рассказывает историю о другой украинской группе, которая в прошлом месяце прошла подготовку к специальным операциям. В течение четырех дней группа понесла такого масштаба потери, что им пришлось отступить.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Все взорвется: в США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ
Вчера, 18:58
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин
Вчера, 01:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровУкраинаКиевСергей Шойгу
 
 
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