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В Петербурге "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ

В Петербурге "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023

В Петербурге "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ

Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге включит подсветку в честь Дня Военно-Морского флота России, сообщает комплекс. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:10

2023-07-30T16:10

2023-07-30T16:10

санкт-петербург

лахта центр

форум "россия — африка"

газпром

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге включит подсветку в честь Дня Военно-Морского флота России, сообщает комплекс. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в Северной столице. "Лахта Центр" поздравляет с Днем Военно-Морского флота! Сегодня с 22.00 и до 05.00 часов (следующего дня - ред.) на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка", - сообщается в телеграм-канале комплекса. "Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.

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санкт-петербург, лахта центр, форум "россия — африка", газпром, россия