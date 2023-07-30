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В Петербурге "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023
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16:10 30.07.2023
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В Петербурге "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ
В Петербурге "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023
В Петербурге "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ
Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге включит подсветку в честь Дня Военно-Морского флота России, сообщает комплекс. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:10
2023-07-30T16:10
санкт-петербург
лахта центр
форум "россия — африка"
газпром
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге включит подсветку в честь Дня Военно-Морского флота России, сообщает комплекс. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в Северной столице. "Лахта Центр" поздравляет с Днем Военно-Морского флота! Сегодня с 22.00 и до 05.00 часов (следующего дня - ред.) на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка", - сообщается в телеграм-канале комплекса. "Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.
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РИА Новости
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РИА Новости
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санкт-петербург, лахта центр, форум "россия — африка", газпром, россия
Санкт-Петербург, Лахта Центр, Форум "Россия — Африка", Газпром, Россия
В Петербурге "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ

В Петербурге небоскреб "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБашня многофункционального делового комплекса "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге
Башня многофункционального делового комплекса Лахта-центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Башня многофункционального делового комплекса "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге включит подсветку в честь Дня Военно-Морского флота России, сообщает комплекс.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в Северной столице.
"Лахта Центр" поздравляет с Днем Военно-Морского флота! Сегодня с 22.00 и до 05.00 часов (следующего дня - ред.) на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка", - сообщается в телеграм-канале комплекса.
"Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.
"Неприступная крепость": празднование Дня ВМФ в России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

Катера специального назначения проекта 21980 Грачонок на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадт

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

 Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
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3 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

Малый ракетный корабль Советск на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

Участники исторической реконструкции на Десантном катере Алексей Баринов проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

Малый ракетный корабль Углич проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

Моряки на торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота, в Новороссийске

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 15
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

Корабли во время парада во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
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10 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

Морские пехотинцы в показательных выступления на праздновании Дня Военно-морского флота в Балтийске

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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11 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

Малый противолодочный корабль 3 ранга МПК-107 принимает участие в параде, посвященном Дню военно-морского флота, в Балтийске

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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12 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Кабардино-Балкария во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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14 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

Моряк на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 15

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
3 из 15

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 15

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 15

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 15

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
11 из 15

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
12 из 15

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
13 из 15

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 15

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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