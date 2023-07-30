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Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 30.07.2023
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14:07 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/parad-1887196036.html
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 30.07.2023
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок.
2023-07-30T14:07
2023-07-30T14:07
безопасность
санкт-петербург
день военно-морского флота рф
вмф рф
видео
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Строй кораблей возглавил символ русского флота – парусный линейный корабль "Полтава", воссозданный по чертежам XVIII века. Около 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде. В этом году на праздник были приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка".
санкт-петербург
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353
60
353
60
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок. Строй кораблей возглавил символ русского флота – парусный линейный корабль "Полтава", воссозданный по чертежам XVIII века. Около 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде. В этом году на праздник были приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка".
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60
безопасность, санкт-петербург, день военно-морского флота рф, вмф рф, видео, видео
Безопасность, Санкт-Петербург, День Военно-морского флота РФ, ВМФ РФ, Видео
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок.
2023-07-30T14:07
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Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота

Читать ria.ru в
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок.
Строй кораблей возглавил символ русского флота – парусный линейный корабль "Полтава", воссозданный по чертежам XVIII века. Около 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде. В этом году на праздник были приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка".
 
БезопасностьСанкт-ПетербургДень Военно-морского флота РФВМФ РФВидео
 
 
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