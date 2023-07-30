https://ria.ru/20230730/parad-1887196036.html
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 30.07.2023
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок.
2023-07-30T14:07
2023-07-30T14:07
2023-07-30T14:07
безопасность
санкт-петербург
день военно-морского флота рф
вмф рф
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887195272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64c5ede40cb1bd6496a612e896ef1cb9.jpg
Строй кораблей возглавил символ русского флота – парусный линейный корабль "Полтава", воссозданный по чертежам XVIII века. Около 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде. В этом году на праздник были приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка".
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887195272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fef423b2565776f4b88d39c8eb36958f.jpg
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок. Строй кораблей возглавил символ русского флота – парусный линейный корабль "Полтава", воссозданный по чертежам XVIII века. Около 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде. В этом году на праздник были приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка".
2023-07-30T14:07
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, санкт-петербург, день военно-морского флота рф, вмф рф, видео, видео
Безопасность, Санкт-Петербург, День Военно-морского флота РФ, ВМФ РФ, Видео
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок.