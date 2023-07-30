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Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота

Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 30.07.2023

Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота

Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок.

2023-07-30T14:07

2023-07-30T14:07

2023-07-30T14:07

безопасность

санкт-петербург

день военно-морского флота рф

вмф рф

видео

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Строй кораблей возглавил символ русского флота – парусный линейный корабль "Полтава", воссозданный по чертежам XVIII века. Около 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде. В этом году на праздник были приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка".

санкт-петербург

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота Главный военно-морской парад прошел в Петербурге. Всего было задействовано 45 кораблей, катеров и подводных лодок. Строй кораблей возглавил символ русского флота – парусный линейный корабль "Полтава", воссозданный по чертежам XVIII века. Около 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде. В этом году на праздник были приглашены лидеры африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка". 2023-07-30T14:07 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, санкт-петербург, день военно-морского флота рф, вмф рф, видео, видео