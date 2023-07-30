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Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция

Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция - РИА Новости, 30.07.2023

Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция

В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:47

2023-07-30T10:47

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В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота.

россия

санкт-петербург

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2023

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге Путин и африканские лидеры на параде в честь Дня Военно-морского флота 2023-07-30T10:47 true PT74M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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