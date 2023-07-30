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Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция - РИА Новости, 30.07.2023
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10:47 30.07.2023 (обновлено: 12:03 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/parad-1887161250.html
Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция
Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция - РИА Новости, 30.07.2023
Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция
В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:47
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россия
санкт-петербург
вмф рф
тихоокеанский флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
северный флот вмф россии
черноморский флот вмф россии
каспийская флотилия вмф
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В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота.
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60
353
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Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
Путин и африканские лидеры на параде в честь Дня Военно-морского флота
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россия, санкт-петербург, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, северный флот вмф россии, черноморский флот вмф россии, каспийская флотилия вмф, видео
Россия, Санкт-Петербург, ВМФ РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Балтийский флот ВМФ России, Северный флот ВМФ России, Черноморский флот ВМФ России, Каспийская флотилия ВМФ
Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция
В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота.
2023-07-30T10:47
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Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота.
 
РоссияСанкт-ПетербургВМФ РФТихоокеанский флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииСеверный флот ВМФ РоссииЧерноморский флот ВМФ РоссииКаспийская флотилия ВМФ
 
 
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