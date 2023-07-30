https://ria.ru/20230730/parad-1887161250.html
Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция
Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция - РИА Новости, 30.07.2023
Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция
В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:47
2023-07-30T10:47
2023-07-30T12:03
россия
санкт-петербург
вмф рф
тихоокеанский флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
северный флот вмф россии
черноморский флот вмф россии
каспийская флотилия вмф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887159257_0:84:1024:660_1920x0_80_0_0_4956a9e7e767ad4e0c78d804422990ee.jpg
В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887159257_84:0:964:660_1920x0_80_0_0_eed1b55a75b8bcb75ad12c4a1b438cfd.jpg
Торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
Путин и африканские лидеры на параде в честь Дня Военно-морского флота
2023-07-30T10:47
true
PT74M08S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, северный флот вмф россии, черноморский флот вмф россии, каспийская флотилия вмф, видео
Россия, Санкт-Петербург, ВМФ РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Балтийский флот ВМФ России, Северный флот ВМФ России, Черноморский флот ВМФ России, Каспийская флотилия ВМФ
Парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Трансляция
В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота.
2023-07-30T10:47
true
PT74M08S
В Санкт-Петербурге прошел торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота.
РоссияСанкт-ПетербургВМФ РФТихоокеанский флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииСеверный флот ВМФ РоссииЧерноморский флот ВМФ РоссииКаспийская флотилия ВМФ