https://ria.ru/20230730/palatochnom-1887188249.html

МЧС подтвердило гибель восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл

МЧС подтвердило гибель восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл - РИА Новости, 30.07.2023

МЧС подтвердило гибель восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл

Число погибших из-за удара стихии на месте палаточного лагеря на озере Яльчик в Марий Эл возросло до восьми, пострадали 29 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:49

2023-07-30T12:49

2023-07-30T12:56

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика марий эл

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших из-за удара стихии на месте палаточного лагеря на озере Яльчик в Марий Эл возросло до восьми, пострадали 29 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 22 человека пострадали, еще семь погибли, включая детей."Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий стихии в Республике Марий Эл. В частности на месте палаточного лагеря на озере Яльчик и подъездных путей. К сожалению, число погибших выросло до восьми, пострадало 29 человек. В медицинские учреждения госпитализированы 16 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл