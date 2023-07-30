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МЧС подтвердило гибель восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл - РИА Новости, 30.07.2023
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12:49 30.07.2023 (обновлено: 12:56 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/palatochnom-1887188249.html
МЧС подтвердило гибель восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл
МЧС подтвердило гибель восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл - РИА Новости, 30.07.2023
МЧС подтвердило гибель восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл
Число погибших из-за удара стихии на месте палаточного лагеря на озере Яльчик в Марий Эл возросло до восьми, пострадали 29 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:49
2023-07-30T12:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших из-за удара стихии на месте палаточного лагеря на озере Яльчик в Марий Эл возросло до восьми, пострадали 29 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 22 человека пострадали, еще семь погибли, включая детей."Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий стихии в Республике Марий Эл. В частности на месте палаточного лагеря на озере Яльчик и подъездных путей. К сожалению, число погибших выросло до восьми, пострадало 29 человек. В медицинские учреждения госпитализированы 16 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Марий Эл
МЧС подтвердило гибель восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл

МЧС подтвердило гибель восьми человек из-за урагана в палаточном лагере в Марий Эл

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших из-за удара стихии на месте палаточного лагеря на озере Яльчик в Марий Эл возросло до восьми, пострадали 29 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 22 человека пострадали, еще семь погибли, включая детей.
"Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий стихии в Республике Марий Эл. В частности на месте палаточного лагеря на озере Яльчик и подъездных путей. К сожалению, число погибших выросло до восьми, пострадало 29 человек. В медицинские учреждения госпитализированы 16 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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