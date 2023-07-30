https://ria.ru/20230730/nato-1887151088.html

Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО - РИА Новости, 30.07.2023

Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

Россия не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T07:16

2023-07-30T07:16

2023-07-30T07:17

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин."Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", - сказал Путин на пресс-конференции.Он отметил, что это говорит о том, что "никаких столкновений никто не хочет"."Но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы", - заключил президент.Втягивание Украины НАТОРоссия не понимает, зачем страны Запада тянут Киев в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил Путин в субботу на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге."Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - заявил он, добавив, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.Под "натовским зонтиком"Бывший генсек НАТО и бывший верховный представитель Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана ранее призвал избежать прямого конфликта России с НАТО и США, поскольку он может перерасти в третью мировую войну."Очень важно избежать реального конфликта, потому что сейчас он есть между Россией и Украиной, но как только он перейдет в конфликт со странами НАТО и США, он превратится в ядерный конфликт, мы поднимемся до уровня третьей мировой войны. Поэтому все должно делаться взвешенно и разумно", - заявил Солана в интервью испанской газете Mundo.Бывший генсек НАТО отметил что сейчас альянс помогает Украине, но "не находится в состоянии войны с Россией".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230729/vuchich-1887064122.html

https://ria.ru/20230729/unichtozhenie-1887051843.html

https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, россия, владимир путин, хавьер солано, сергей лавров, нато, в мире