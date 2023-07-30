https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887192946.html

"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ

"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023

"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за полной некомпетентности президента страны Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США Тони... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:19

2023-07-30T13:19

2023-07-30T13:19

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за полной некомпетентности президента страны Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Открыто признавать то, что дела идут плохо, – это все равно, что предупредить своего врага. "Если это правда, то давайте этим воспользуемся", и, судя по всему, так это и произошло, русские осторожно, но эффективно этим воспользовались", — утверждает эксперт.По его словам, украинский лидер допустил серьезную ошибку, постоянно публично рассказывая о планах ВСУ нанести удар по тем или иным районам и о том, с какими проблемами они сталкиваются, например, с нехваткой западного вооружения или боеприпасов. Такая некомпетентная манера ведения наступления нанесла тяжелый удар по украинцам."Русские предприняли меры, чтобы вся эта огромная боевая мощь, которую мы на Западе предоставили Зеленскому, была использована совершенно бесполезно", — указал специалист.Подполковник также отметил, что силы Зеленского не сосредоточены на одной цели, так как два главных командира его армии, Валерий Залужный и Александр Сырский, хотят атаковать по совершенно разным направлениям, таким образом дробя ВСУ.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230730/voyna-1887183496.html

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