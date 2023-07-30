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"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
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13:19 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887192946.html
"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ
"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ
Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за полной некомпетентности президента страны Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США Тони... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:19
2023-07-30T13:19
в мире
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
украина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за полной некомпетентности президента страны Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.&quot;Открыто признавать то, что дела идут плохо, – это все равно, что предупредить своего врага. &quot;Если это правда, то давайте этим воспользуемся&quot;, и, судя по всему, так это и произошло, русские осторожно, но эффективно этим воспользовались&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, украинский лидер допустил серьезную ошибку, постоянно публично рассказывая о планах ВСУ нанести удар по тем или иным районам и о том, с какими проблемами они сталкиваются, например, с нехваткой западного вооружения или боеприпасов. Такая некомпетентная манера ведения наступления нанесла тяжелый удар по украинцам.&quot;Русские предприняли меры, чтобы вся эта огромная боевая мощь, которую мы на Западе предоставили Зеленскому, была использована совершенно бесполезно&quot;, — указал специалист.Подполковник также отметил, что силы Зеленского не сосредоточены на одной цели, так как два главных командира его армии, Валерий Залужный и Александр Сырский, хотят атаковать по совершенно разным направлениям, таким образом дробя ВСУ.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230730/voyna-1887183496.html
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в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, Украина
"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ

Подполковник ВС США Шаффер: Зеленский погубил контрнаступление ВСУ своей некомпетентностью

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за полной некомпетентности президента страны Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«

"Открыто признавать то, что дела идут плохо, – это все равно, что предупредить своего врага. "Если это правда, то давайте этим воспользуемся", и, судя по всему, так это и произошло, русские осторожно, но эффективно этим воспользовались", — утверждает эксперт.

По его словам, украинский лидер допустил серьезную ошибку, постоянно публично рассказывая о планах ВСУ нанести удар по тем или иным районам и о том, с какими проблемами они сталкиваются, например, с нехваткой западного вооружения или боеприпасов. Такая некомпетентная манера ведения наступления нанесла тяжелый удар по украинцам.
«

"Русские предприняли меры, чтобы вся эта огромная боевая мощь, которую мы на Западе предоставили Зеленскому, была использована совершенно бесполезно", — указал специалист.

Подполковник также отметил, что силы Зеленского не сосредоточены на одной цели, так как два главных командира его армии, Валерий Залужный и Александр Сырский, хотят атаковать по совершенно разным направлениям, таким образом дробя ВСУ.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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