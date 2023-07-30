"Дела плохи". В США раскрыли, как Зеленский подорвал наступление ВСУ
Подполковник ВС США Шаффер: Зеленский погубил контрнаступление ВСУ своей некомпетентностью
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за полной некомпетентности президента страны Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
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"Открыто признавать то, что дела идут плохо, – это все равно, что предупредить своего врага. "Если это правда, то давайте этим воспользуемся", и, судя по всему, так это и произошло, русские осторожно, но эффективно этим воспользовались", — утверждает эксперт.
По его словам, украинский лидер допустил серьезную ошибку, постоянно публично рассказывая о планах ВСУ нанести удар по тем или иным районам и о том, с какими проблемами они сталкиваются, например, с нехваткой западного вооружения или боеприпасов. Такая некомпетентная манера ведения наступления нанесла тяжелый удар по украинцам.
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"Русские предприняли меры, чтобы вся эта огромная боевая мощь, которую мы на Западе предоставили Зеленскому, была использована совершенно бесполезно", — указал специалист.
Подполковник также отметил, что силы Зеленского не сосредоточены на одной цели, так как два главных командира его армии, Валерий Залужный и Александр Сырский, хотят атаковать по совершенно разным направлениям, таким образом дробя ВСУ.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.