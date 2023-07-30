https://ria.ru/20230730/muzey-1887230032.html

В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы

В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы - РИА Новости, 30.07.2023

В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы

Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте на территории кластера "Остров фортов", главной изюминкой экспозиции стала отреставрированная и... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:07

2023-07-30T18:07

2023-07-30T18:27

россия

ксения шойгу

виктор евтухов

арктика

кронштадт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте на территории кластера "Остров фортов", главной изюминкой экспозиции стала отреставрированная и музефицированная подлодка К-3 "Ленинский комсомол", передает корреспондент РИА Новости. Первую экскурсию для почетных гостей по экспозиции провела руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. "Это многофункциональный интерактивный комплекс, сочетающий лучшие традиции музейного дела России с актуальными мировыми трендами музейных коммуникаций и построенный на принципах иммерсивности: посетители получают возможность почувствовать себя непосредственными участниками событий, о которых им рассказывает экспозиция. В том числе и на тактильном уровне, ведь экспонаты можно трогать руками", – рассказала Ксения Шойгу. Музей построен на базе двух отреставрированных исторических зданий – артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны. Тематические залы первого этажа расскажут посетителям о ключевых вызовах в истории страны и военно-морского флота, начиная с Древней Руси до середины ХХ века. Второй этаж повествует о периоде со второй половины ХХ — первой половины ХХI века. "Важно, что мы смогли сделать эту площадку и представить на ней прошлое и настоящее нашего флота. Здесь есть настоящие военно-морские реликвии. Доминантой музея стала подлодка К-3. Представлено очень много возможностей для интерактива", - рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Центральным экспонатом музея является легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Она расположена в центральном атриуме и уже доступна для внешнего осмотра. Внутренняя экспозиция станет доступна для посещения в конце 2023 года. Ключевым принципом музея выступает иммерсивность. Посетители смогут свободно взаимодействовать с экспозицией и буквально ощутить себя участниками событий истории ВМФ России, в том числе на тактильном уровне: экспонаты можно трогать руками. Особенный акцент в музее сделан на цифровом формате экспозиции и мультимейдиных элементах. Например, в музее воссоздана настоящая капитанская рубка ледокола, где с помощью интерактивных технологий можно попытаться провести судно сквозь льды Арктики.

https://ria.ru/20230730/vmf-1887210945.html

россия

арктика

кронштадт

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россия, ксения шойгу, виктор евтухов, арктика, кронштадт