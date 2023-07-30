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В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы - РИА Новости, 30.07.2023
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18:07 30.07.2023 (обновлено: 18:27 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/muzey-1887230032.html
В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы
В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы - РИА Новости, 30.07.2023
В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы
Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте на территории кластера "Остров фортов", главной изюминкой экспозиции стала отреставрированная и... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T18:07
2023-07-30T18:27
россия
ксения шойгу
виктор евтухов
арктика
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте на территории кластера "Остров фортов", главной изюминкой экспозиции стала отреставрированная и музефицированная подлодка К-3 "Ленинский комсомол", передает корреспондент РИА Новости. Первую экскурсию для почетных гостей по экспозиции провела руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. "Это многофункциональный интерактивный комплекс, сочетающий лучшие традиции музейного дела России с актуальными мировыми трендами музейных коммуникаций и построенный на принципах иммерсивности: посетители получают возможность почувствовать себя непосредственными участниками событий, о которых им рассказывает экспозиция. В том числе и на тактильном уровне, ведь экспонаты можно трогать руками", – рассказала Ксения Шойгу. Музей построен на базе двух отреставрированных исторических зданий – артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны. Тематические залы первого этажа расскажут посетителям о ключевых вызовах в истории страны и военно-морского флота, начиная с Древней Руси до середины ХХ века. Второй этаж повествует о периоде со второй половины ХХ — первой половины ХХI века. "Важно, что мы смогли сделать эту площадку и представить на ней прошлое и настоящее нашего флота. Здесь есть настоящие военно-морские реликвии. Доминантой музея стала подлодка К-3. Представлено очень много возможностей для интерактива", - рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Центральным экспонатом музея является легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Она расположена в центральном атриуме и уже доступна для внешнего осмотра. Внутренняя экспозиция станет доступна для посещения в конце 2023 года. Ключевым принципом музея выступает иммерсивность. Посетители смогут свободно взаимодействовать с экспозицией и буквально ощутить себя участниками событий истории ВМФ России, в том числе на тактильном уровне: экспонаты можно трогать руками. Особенный акцент в музее сделан на цифровом формате экспозиции и мультимейдиных элементах. Например, в музее воссоздана настоящая капитанская рубка ледокола, где с помощью интерактивных технологий можно попытаться провести судно сквозь льды Арктики.
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россия, ксения шойгу, виктор евтухов, арктика, кронштадт
Россия, Ксения Шойгу, Виктор Евтухов, Арктика, Кронштадт
В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы

В Кронштадте на территории кластера "Остров фортов" открылся музей Военно-морской славы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте
Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 Ленинский комсомол в музейно-историческом парке Остров фортов в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте на территории кластера "Остров фортов", главной изюминкой экспозиции стала отреставрированная и музефицированная подлодка К-3 "Ленинский комсомол", передает корреспондент РИА Новости.
Первую экскурсию для почетных гостей по экспозиции провела руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.
"Неприступная крепость": празднование Дня ВМФ в России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

Катера специального назначения проекта 21980 Грачонок на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадт

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

 Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
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3 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

Малый ракетный корабль Советск на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

Участники исторической реконструкции на Десантном катере Алексей Баринов проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

Малый ракетный корабль Углич проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

Моряки на торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота, в Новороссийске

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 15
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

Корабли во время парада во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
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10 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

Морские пехотинцы в показательных выступления на праздновании Дня Военно-морского флота в Балтийске

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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11 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

Малый противолодочный корабль 3 ранга МПК-107 принимает участие в параде, посвященном Дню военно-морского флота, в Балтийске

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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12 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Кабардино-Балкария во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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14 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

Моряк на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 15

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
3 из 15

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 15

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 15

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 15

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
11 из 15

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
12 из 15

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
13 из 15

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 15

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15
«
"Это многофункциональный интерактивный комплекс, сочетающий лучшие традиции музейного дела России с актуальными мировыми трендами музейных коммуникаций и построенный на принципах иммерсивности: посетители получают возможность почувствовать себя непосредственными участниками событий, о которых им рассказывает экспозиция. В том числе и на тактильном уровне, ведь экспонаты можно трогать руками", – рассказала Ксения Шойгу.
Музей построен на базе двух отреставрированных исторических зданий – артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны. Тематические залы первого этажа расскажут посетителям о ключевых вызовах в истории страны и военно-морского флота, начиная с Древней Руси до середины ХХ века. Второй этаж повествует о периоде со второй половины ХХ — первой половины ХХI века.
«
"Важно, что мы смогли сделать эту площадку и представить на ней прошлое и настоящее нашего флота. Здесь есть настоящие военно-морские реликвии. Доминантой музея стала подлодка К-3. Представлено очень много возможностей для интерактива", - рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Центральным экспонатом музея является легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Она расположена в центральном атриуме и уже доступна для внешнего осмотра. Внутренняя экспозиция станет доступна для посещения в конце 2023 года.
Ключевым принципом музея выступает иммерсивность. Посетители смогут свободно взаимодействовать с экспозицией и буквально ощутить себя участниками событий истории ВМФ России, в том числе на тактильном уровне: экспонаты можно трогать руками. Особенный акцент в музее сделан на цифровом формате экспозиции и мультимейдиных элементах. Например, в музее воссоздана настоящая капитанская рубка ледокола, где с помощью интерактивных технологий можно попытаться провести судно сквозь льды Арктики.
Открытие барельефа, посвященного победе российского флота у острова Корфу. Кадр видео
Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России
Вчера, 15:44
 
РоссияКсения ШойгуВиктор ЕвтуховАрктикаКронштадт
 
 
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