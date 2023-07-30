В Кронштадте открылся музей Военно-морской славы

В Кронштадте на территории кластера "Остров фортов" открылся музей Военно-морской славы
День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.
День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.
В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.
В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.
Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.
Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.
Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".
Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".
В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.
В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.
Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".
Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".
В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.
В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.
Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.
Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.
Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.
Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.
Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.
Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.
В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.
В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.
В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.
В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.
Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.
Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.
В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.
В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.
Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.
Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.
День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.
В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.
Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.
Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".
В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.
Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".
В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.
Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.
Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.
Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.
В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.
В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.
Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.
В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.
Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.