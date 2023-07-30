https://ria.ru/20230730/most-1887134045.html

Беглов рассказал Путину о планах построить новый мост через Неву

Беглов рассказал Путину о планах построить новый мост через Неву - РИА Новости, 30.07.2023

Беглов рассказал Путину о планах построить новый мост через Неву

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о планах начать строительство Большого Смоленского моста в декабре 2023... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:52

2023-07-30T00:52

2023-07-30T00:52

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о планах начать строительство Большого Смоленского моста в декабре 2023 года и пригласил президента принять участие в закладе первого камня в строительство нового моста. "Это Большой Смоленский мост. Это за 40 лет первый раз мы строим новый большой мост. Он шестиполосный, с трамваем, разводной через Неву. Его очень ждут жители и правого и левого берега Невы. Поэтому деньги мы выделяем из бюджета нашего города, поэтому строим самостоятельно", - сообщил Беглов на встрече с президентом РФ. Он отметил, что строительство нового разводного моста через Неву планируется начать в декабре этого года. "Мы уже проходим экспертизу. В ноябре закончим. И уже в декабре мы приступим к строительству моста. Планируем его завершить в 2027 году. Ваше поручение выполняется. Здесь все идет в соответствии с графиком. Если появится время у вас, с удовольствием пригласим вас на закладку первого камня", - сказал губернатор. Новый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в городе - между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. Эта переправа предусмотрена Генеральным планом Петербурга и концепцией развития транспортной системы города. К улично-дорожной сети ее подключат через развязки – на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Длина Большого Смоленского моста составит 1,6 километра. Проектом предусмотрено шесть полос движения автотранспорта (по три в каждую сторону), в центре - два полотна для движения трамваев. С одной стороны моста будет пешеходная дорожка, с другой велосипедная. Из шести полос две предусмотрены для пассажирского автотранспорта, четыре - для автомобилей. Разводной пролет – двукрылый. В сведенном положении высота центральной части моста над водой составит 15 метров. Ширина судоходного пролета - 60 метров. Это будет первый новый разводной мост через Неву, который построят в Северной столице за последние 40 лет. Предыдущий такой мост – Кантемировский – был открыт в 1982 году.

https://ria.ru/20230728/peterburg-1886981185.html

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нева (река), санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин, александр невский, общество