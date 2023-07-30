https://ria.ru/20230730/kprf-1887176359.html

КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ

КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ - РИА Новости, 30.07.2023

КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ

Фракция КПРФ в ГД будет настаивать на рассмотрении законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда в осеннюю сессию, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:13

2023-07-30T11:13

2023-07-30T11:50

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фракция КПРФ в ГД будет настаивать на рассмотрении законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда в осеннюю сессию, сообщил заместитель председателя комитета ГД по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ). "Мы будет настаивать на рассмотрении этого законопроекта, чтобы полноценная дискуссия на заседании состоялась, и так скажем, в своей правоте уверены. Надеюсь, что в осеннюю сессию он будет рассмотрен", - заявил РИА Новости Матвеев. Он добавил, что отрицательный отзыв правительства не препятствует рассмотрению законопроекта.Ранее стало известно, что Правительство РФ не поддержало внесенный фракцией КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда.

https://ria.ru/20230626/mvf-1880389516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил матвеев, кпрф, госдума рф