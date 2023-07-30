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КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ
КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ - РИА Новости, 30.07.2023
КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ
Фракция КПРФ в ГД будет настаивать на рассмотрении законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда в осеннюю сессию, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:13
2023-07-30T11:13
2023-07-30T11:50
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фракция КПРФ в ГД будет настаивать на рассмотрении законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда в осеннюю сессию, сообщил заместитель председателя комитета ГД по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ). "Мы будет настаивать на рассмотрении этого законопроекта, чтобы полноценная дискуссия на заседании состоялась, и так скажем, в своей правоте уверены. Надеюсь, что в осеннюю сессию он будет рассмотрен", - заявил РИА Новости Матвеев. Он добавил, что отрицательный отзыв правительства не препятствует рассмотрению законопроекта.Ранее стало известно, что Правительство РФ не поддержало внесенный фракцией КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, михаил матвеев, кпрф, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Матвеев, КПРФ, Госдума РФ
КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ
Депутат Госдумы Матвеев: КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фракция КПРФ в ГД будет настаивать на рассмотрении законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда в осеннюю сессию, сообщил заместитель председателя комитета ГД по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ).
"Мы будет настаивать на рассмотрении этого законопроекта, чтобы полноценная дискуссия на заседании состоялась, и так скажем, в своей правоте уверены. Надеюсь, что в осеннюю сессию он будет рассмотрен", - заявил РИА Новости Матвеев.
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Он добавил, что отрицательный отзыв правительства не препятствует рассмотрению законопроекта.
Ранее стало известно, что Правительство РФ не поддержало внесенный фракцией КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда.
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