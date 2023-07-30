https://ria.ru/20230730/kndr-1887217891.html
Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание
Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание - РИА Новости, 30.07.2023
Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое было передано министром... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:34
2023-07-30T16:34
2023-07-30T16:34
россия
пхеньян
сергей шойгу
ким чен ын
дмитрий песков
политика
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое было передано министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время визита в Северную Корею. "Это было личное послание", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о содержании послания. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. Рано утром (по мск) 28 июля северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отбыла из Пхеньяна. По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.
https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887082002.html
https://ria.ru/20230727/kndr-1886511129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, дмитрий песков, политика, владимир путин
Россия, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин
Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание
Песков заявил, что президент Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое было передано министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время визита в Северную Корею.
"Это было личное послание", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о содержании послания.
Блинкен считает, что Шойгу в КНДР договаривался о поставках вооружений
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. Рано утром (по мск) 28 июля северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отбыла из Пхеньяна
.
По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР