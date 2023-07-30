https://ria.ru/20230730/kndr-1887217891.html

Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание - РИА Новости, 30.07.2023

Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое было передано министром... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:34

2023-07-30T16:34

2023-07-30T16:34

россия

пхеньян

сергей шойгу

ким чен ын

дмитрий песков

политика

владимир путин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое было передано министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время визита в Северную Корею. "Это было личное послание", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о содержании послания. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. Рано утром (по мск) 28 июля северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отбыла из Пхеньяна. По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.

https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887082002.html

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пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, дмитрий песков, политика, владимир путин