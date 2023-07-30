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Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание - РИА Новости, 30.07.2023
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16:34 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/kndr-1887217891.html
Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание
Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание - РИА Новости, 30.07.2023
Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое было передано министром... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:34
2023-07-30T16:34
россия
пхеньян
сергей шойгу
ким чен ын
дмитрий песков
политика
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое было передано министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время визита в Северную Корею. "Это было личное послание", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о содержании послания. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. Рано утром (по мск) 28 июля северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отбыла из Пхеньяна. По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.
https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887082002.html
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россия, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, дмитрий песков, политика, владимир путин
Россия, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин
Песков заявил, что Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

Песков заявил, что президент Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое было передано министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время визита в Северную Корею.
"Это было личное послание", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о содержании послания.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Блинкен считает, что Шойгу в КНДР договаривался о поставках вооружений
29 июля, 16:39
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. Рано утром (по мск) 28 июля северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отбыла из Пхеньяна.
По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выставки вооружений в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР
27 июля, 04:40
 
РоссияПхеньянСергей ШойгуКим Чен ЫнДмитрий ПесковПолитикаВладимир Путин
 
 
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