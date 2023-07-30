https://ria.ru/20230730/kitay-1887193543.html

В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией

В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией - РИА Новости, 30.07.2023

В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией

В Китае представили новую цифровую платформу Long Trade для развития торговли с Россией, сообщило генконсульство в Харбине. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:29

2023-07-30T13:29

2023-07-30T19:46

в мире

китай

россия

харбин

технологии

владимир путин

си цзиньпин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887239798_0:33:836:503_1920x0_80_0_0_ce3f973ae3b81785f962a8f5cb5d7001.jpg

ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. В Китае представили новую цифровую платформу Long Trade для развития торговли с Россией, сообщило генконсульство в Харбине."Инициатором проекта выступила Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация — лидер по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы провинции", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Презентация площадки прошла сегодня в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между двумя странами. В генконсульстве отметили, что новая платформа позволит малым и средним предприятиям вести трансграничную торговлю "в один клик", предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины и консалтинга. Уточняется, что площадку пока что запустили в тестовом режиме.Как сообщило 13 июля Главное таможенное управление КНР, товарооборот с Москвой в первой половине 2023 года увеличился на 40,6 процента и составил 114,547 миллиарда долларов. Китай за шесть месяцев ввез в Россию товаров на 52,284 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 78,1 процента. Поставки из России в КНР выросли на 19,4 процента, составив 62,263 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3 процента и достиг рекордных 190,271 миллиарда долларов.На переговорах Владимира Путин и Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля 2022-го председатель КНР обозначил новую цель по товарообороту между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886009757.html

https://ria.ru/20230713/kitay-1883894140.html

китай

россия

харбин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, харбин, технологии, владимир путин, си цзиньпин, экономика