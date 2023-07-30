В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией
В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией Long Trade
© Фото : Генконсульство России в Харбине / TelegramКонференция по цифровому взаимодействию между Китаем и Россией в Харбине
Конференция по цифровому взаимодействию между Китаем и Россией в Харбине
ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. В Китае представили новую цифровую платформу Long Trade для развития торговли с Россией, сообщило генконсульство в Харбине.
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"Инициатором проекта выступила Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация — лидер по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы провинции", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Презентация площадки прошла сегодня в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между двумя странами. В генконсульстве отметили, что новая платформа позволит малым и средним предприятиям вести трансграничную торговлю "в один клик", предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины и консалтинга.
Уточняется, что площадку пока что запустили в тестовом режиме.
Как сообщило 13 июля Главное таможенное управление КНР, товарооборот с Москвой в первой половине 2023 года увеличился на 40,6 процента и составил 114,547 миллиарда долларов. Китай за шесть месяцев ввез в Россию товаров на 52,284 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 78,1 процента. Поставки из России в КНР выросли на 19,4 процента, составив 62,263 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3 процента и достиг рекордных 190,271 миллиарда долларов.
На переговорах Владимира Путин и Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля 2022-го председатель КНР обозначил новую цель по товарообороту между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.