https://ria.ru/20230730/importozameschenie-1887259842.html

Минск призвал заводы активнее осваивать кредит России на импортозамещение

Минск призвал заводы активнее осваивать кредит России на импортозамещение - РИА Новости, 30.07.2023

Минск призвал заводы активнее осваивать кредит России на импортозамещение

Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что белорусским предприятиям промышленности следует активнее использовать ресурсы российского кредита,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T23:14

2023-07-30T23:14

2023-07-30T23:14

белоруссия

александр лукашенко

россия

минск

владимир путин

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что белорусским предприятиям промышленности следует активнее использовать ресурсы российского кредита, выделяемого РФ для освоения выпуска импортозамещаемой продукции для нужд рынка Союзного государства. В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита. "Мы ускорили эти все проекты (по импортозамещению в белорусской промышленности - ред.) где-то в пределах 1,5-2 лет, но этого недостаточно. Надо значительно быстрее это делать и как можно быстрее использовать ресурсы, которые выделены Российской Федерацией. Если не мы, то кто-то эту работу выполнит за нас", - сказал Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он рассказал о ходе реализации совместных импортозамещающих проектов, которые финансируются за счет кредита РФ. В эфире телеканала было озвучено, что паспорта 17 перспективных проектов согласованы с РФ, из которых комиссия по вопросам промышленной политики одобрила к финансированию 13 проектов. При этом уже открыто финансирование по 12 из них на 54 миллиарда российских рублей. Пархомчик уточнил, что недавно комиссия одобрила ещё один проект для финансирования и с удовлетворением отметил, что началась выборка ресурсов российского кредита белорусскими предприятиями. Он также напомнил, что ранее Белоруссия и Россия согласовали 28 союзных программ по углубление экономической интеграции, в том числе в сфере промышленности. С тех пор стороны подписали ряд важных соглашений по промышленной кооперации с РФ. "Президент (Белоруссии - ред.) говорит, что нужно углублять эти отношения, выводить их на новый уровень, двигаться с быстрой скоростью, расставить все акценты. В итоге нашей работы в области промышленной кооперации мы должны добиться технологического суверенитета. На это должны быть направлены промышленность, наука Беларуси и России",- сказал вице-премьер. Пархомчик подчеркнул, что будущий экономический план, который предложил правительствам Белоруссии и РФ разработать президент Белоруссии Александр Лукашенко, должен включать все моменты, которые ранее были связаны с кооперацией с ныне недружественными странами. На переговорах в Санкт-Петербурге 23 июля Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный план развития экономики, суть которого - опора на собственные силы.

https://ria.ru/20230628/importozameschenie-1880876366.html

https://ria.ru/20230720/mosoblgaz-1883708755.html

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белоруссия, александр лукашенко, россия, минск, владимир путин