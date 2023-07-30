https://ria.ru/20230730/dtp-1887166149.html

В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие

В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2023

В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие

Микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на турецком курорте Аланья, ранены 12 человек, погибли двое, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:00

2023-07-30T10:00

2023-07-30T10:00

туризм

казахстан

аланья (город)

украина

новости - туризм

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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на турецком курорте Аланья, ранены 12 человек, погибли двое, сообщает телеканал NTV. "Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар", - сообщает канал. В результате аварии погибли водитель-турок и гид-гражданин Украины. Пострадали 12 пассажиров, состояние шестерых тяжелое, все они госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата. Водителя грузовика доставили в отделение для допроса.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

казахстан

аланья (город)

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, аланья (город), украина, новости - туризм