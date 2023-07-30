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В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2023
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Туризм
 
10:00 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/dtp-1887166149.html
В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие
В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2023
В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие
Микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на турецком курорте Аланья, ранены 12 человек, погибли двое, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:00
2023-07-30T10:00
туризм
казахстан
аланья (город)
украина
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на турецком курорте Аланья, ранены 12 человек, погибли двое, сообщает телеканал NTV. "Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар", - сообщает канал. В результате аварии погибли водитель-турок и гид-гражданин Украины. Пострадали 12 пассажиров, состояние шестерых тяжелое, все они госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата. Водителя грузовика доставили в отделение для допроса.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html
казахстан
аланья (город)
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казахстан, аланья (город), украина, новости - туризм
Туризм, Казахстан, Аланья (город), Украина, Новости - Туризм
В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие

В турецкой Аланье автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП, есть погибшие

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на турецком курорте Аланья, ранены 12 человек, погибли двое, сообщает телеканал NTV.
"Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар", - сообщает канал.
В результате аварии погибли водитель-турок и гид-гражданин Украины.
Пострадали 12 пассажиров, состояние шестерых тяжелое, все они госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.
Водителя грузовика доставили в отделение для допроса.
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