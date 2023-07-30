https://ria.ru/20230730/deltaplan-1887242767.html

На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб

На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб - РИА Новости, 30.07.2023

На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб

Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения двух дельтапланов в районе горы Юца в Ставропольском крае, сообщило краевое ГУМЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T20:00

2023-07-30T20:00

2023-07-30T20:00

происшествия

ставропольский край

россия

пятигорск

николай бондаренко

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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения двух дельтапланов в районе горы Юца в Ставропольском крае, сообщило краевое ГУМЧС РФ. "На склоне горы Юца произошло столкновение двух дельтапланов, в результате пострадали два человека, из них один погиб", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшего доставляют в больницу в Пятигорске. По данным главы Предгорного округа Ставрополья Николая Бондаренко, произошло столкновение двух парапланов. "К сожалению, один из пилотов не справился с управлением и погиб. Он оказался жителем Предгорного округа", - отметил он. Он добавил, что второй пилот из Санкт-Петербурга получил ушиб шейного отдела. "Он вовремя успел выпустить запасной парашют. Врачи сейчас его обследуют, но отмечают, что жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнул Бондаренко.

https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html

ставропольский край

россия

пятигорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставропольский край, россия, пятигорск, николай бондаренко