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На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб - РИА Новости, 30.07.2023
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20:00 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/deltaplan-1887242767.html
На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб
На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб - РИА Новости, 30.07.2023
На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб
Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения двух дельтапланов в районе горы Юца в Ставропольском крае, сообщило краевое ГУМЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:00
2023-07-30T20:00
происшествия
ставропольский край
россия
пятигорск
николай бондаренко
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения двух дельтапланов в районе горы Юца в Ставропольском крае, сообщило краевое ГУМЧС РФ. "На склоне горы Юца произошло столкновение двух дельтапланов, в результате пострадали два человека, из них один погиб", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшего доставляют в больницу в Пятигорске. По данным главы Предгорного округа Ставрополья Николая Бондаренко, произошло столкновение двух парапланов. "К сожалению, один из пилотов не справился с управлением и погиб. Он оказался жителем Предгорного округа", - отметил он. Он добавил, что второй пилот из Санкт-Петербурга получил ушиб шейного отдела. "Он вовремя успел выпустить запасной парашют. Врачи сейчас его обследуют, но отмечают, что жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнул Бондаренко.
https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html
ставропольский край
россия
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происшествия, ставропольский край, россия, пятигорск, николай бондаренко
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Пятигорск, Николай Бондаренко
На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб

На Ставрополье столкнулись два дельтаплана, один пилот погиб, второй получил травму

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения двух дельтапланов в районе горы Юца в Ставропольском крае, сообщило краевое ГУМЧС РФ.
«
"На склоне горы Юца произошло столкновение двух дельтапланов, в результате пострадали два человека, из них один погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставляют в больницу в Пятигорске.
По данным главы Предгорного округа Ставрополья Николая Бондаренко, произошло столкновение двух парапланов.
«
"К сожалению, один из пилотов не справился с управлением и погиб. Он оказался жителем Предгорного округа", - отметил он.
Он добавил, что второй пилот из Санкт-Петербурга получил ушиб шейного отдела. "Он вовремя успел выпустить запасной парашют. Врачи сейчас его обследуют, но отмечают, что жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнул Бондаренко.
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияПятигорскНиколай Бондаренко
 
 
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