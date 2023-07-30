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СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в Марий Эл - РИА Новости, 30.07.2023
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12:58 30.07.2023 (обновлено: 15:02 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/delo-1887189784.html
СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в Марий Эл
СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в Марий Эл - РИА Новости, 30.07.2023
СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в Марий Эл
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в парке "Марий Чодра" в Марий Эл, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:58
2023-07-30T15:02
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
россия
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в парке "Марий Чодра" в Марий Эл, сообщило ведомство в Telegram-канале.Руководство национального парка обвиняют в предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти людей.&quot;Часть три статьи 238 Уголовного кодекса России&quot;, — говорится в публикации.Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, пострадали 29 человек. Инцидент произошел в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра".
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Марий Эл, Россия, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в Марий Эл

СК возбудил уголовное дело о небезопасных услугах после гибели восьми человек в Марий Эл

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в парке "Марий Чодра" в Марий Эл, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Руководство национального парка обвиняют в предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти людей.
«

"Часть три статьи 238 Уголовного кодекса России", — говорится в публикации.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, пострадали 29 человек. Инцидент произошел в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра".
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий ЭлРоссияАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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