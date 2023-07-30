https://ria.ru/20230730/delo-1887189784.html

СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в Марий Эл

СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в Марий Эл - РИА Новости, 30.07.2023

СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в Марий Эл

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в парке "Марий Чодра" в Марий Эл, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:58

2023-07-30T12:58

2023-07-30T15:02

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика марий эл

россия

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в парке "Марий Чодра" в Марий Эл, сообщило ведомство в Telegram-канале.Руководство национального парка обвиняют в предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти людей."Часть три статьи 238 Уголовного кодекса России", — говорится в публикации.Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, пострадали 29 человек. Инцидент произошел в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра".

https://ria.ru/20230729/derevya-1887114549.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)