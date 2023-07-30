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Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде
Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде - РИА Новости, 30.07.2023
Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде
Почти половину всех поступлений в бюджет Украины в 2023 году составила зарубежная помощь, приводит слова председателя комитета по вопросам бюджета Роксоланы... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:41
2023-07-30T14:41
2023-07-30T16:32
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почти половину всех поступлений в бюджет Украины в 2023 году составила зарубежная помощь, приводит слова председателя комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы Telegram-канал Верховной рады."Международная бюджетная помощь с начала года составила 25,3 миллиарда долларов. Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1 процента всех поступлений общего фонда государственного бюджета", — сообщила парламентарий. При этом доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу года уже достигла 78,5 процента ВВП страны.Пидласа утончила, что крупнейшим донором остается ЕС, который в 2023 году уже предоставил 11,43 миллиарда долларов льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Еще 3,59 миллиарда долларов поступило от Международного валютного фонда, а также 1,76 миллиарда долларов — от Канады.В 2022 году международная бюджетная помощь Украине составила 32,3 миллиарда долларов. Из них от США — 11,99 миллиарда долларов, Евросоюза — 7,96 миллиарда долларов, МВФ — 2,69 миллиарда долларов, Канады — 1,89 миллиарда долларов.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Президент Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится приблизительно 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершении конфликта.
https://ria.ru/20230705/byudzhet-1882434959.html
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экономика, украина, сергей марченко, евросоюз, мвф, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, канада, цены на нефть
Экономика, Украина, Сергей Марченко, Евросоюз, МВФ, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, США, Канада, Цены на нефть
Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде
Пидласа: почти половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений