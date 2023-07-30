https://ria.ru/20230730/byudzhet-1887204455.html

Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде

Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде - РИА Новости, 30.07.2023

Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде

Почти половину всех поступлений в бюджет Украины в 2023 году составила зарубежная помощь, приводит слова председателя комитета по вопросам бюджета Роксоланы... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:41

2023-07-30T14:41

2023-07-30T16:32

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почти половину всех поступлений в бюджет Украины в 2023 году составила зарубежная помощь, приводит слова председателя комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы Telegram-канал Верховной рады."Международная бюджетная помощь с начала года составила 25,3 миллиарда долларов. Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1 процента всех поступлений общего фонда государственного бюджета", — сообщила парламентарий. При этом доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу года уже достигла 78,5 процента ВВП страны.Пидласа утончила, что крупнейшим донором остается ЕС, который в 2023 году уже предоставил 11,43 миллиарда долларов льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Еще 3,59 миллиарда долларов поступило от Международного валютного фонда, а также 1,76 миллиарда долларов — от Канады.В 2022 году международная бюджетная помощь Украине составила 32,3 миллиарда долларов. Из них от США — 11,99 миллиарда долларов, Евросоюза — 7,96 миллиарда долларов, МВФ — 2,69 миллиарда долларов, Канады — 1,89 миллиарда долларов.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Президент Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится приблизительно 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершении конфликта.

https://ria.ru/20230705/byudzhet-1882434959.html

https://ria.ru/20230728/ssha-1886750599.html

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экономика, украина, сергей марченко, евросоюз, мвф, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, канада, цены на нефть