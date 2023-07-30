https://ria.ru/20230730/bilety-1887141646.html

Вопрос с билетами в Петербург для магаданской семьи решен, сообщил Песков

Вопрос с билетами в Петербург для магаданской семьи решен, сообщил Песков - РИА Новости, 30.07.2023

Вопрос с билетами в Петербург для магаданской семьи решен, сообщил Песков

Вопрос с билетами в Петербург для многодетной семьи из Магаданской области, по приглашению президента приехавшей в Москву, удалось решить, они попадут на парад... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T03:05

2023-07-30T03:05

2023-07-30T09:15

владимир путин

дмитрий песков

юнармия

санкт-петербург

магаданская область

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вопрос с билетами в Петербург для многодетной семьи из Магаданской области, по приглашению президента приехавшей в Москву, удалось решить, они попадут на парад ВМФ в Северной столице в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В субботу награжденная орденом "Родительская слава" семья из Магаданской области в ходе видео-конференц-связи с Владимиром Путиным попросила встретиться с ним для рукопожатия."У нас есть такая возможность, администрация Магаданской области оплатила нам билеты в Санкт-Петербург, и мы сегодня ночью как раз туда к вам собираемся приехать. Если у вас получится уделить две минуты для личного рукопожатия", - сказал Вадим Горелов.Глава государства спросил, когда семья прибывает в Петербург. Горелов ответил, что поезд приедет в северную столицу в 10 утра. Путин на это заметил, что если бы они приехали на час или полтора пораньше, попали бы на военно-морской парад. А сразу после этого пообещал посмотреть, какая ситуация с поездами и можно ли что-то сделать. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день пройдут традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия.Традиционно на параде в Петербурге будет президент России Владимир Путин. Он обойдет на катере парадные линии кораблей и поздравит личный состав с Днем ВМФ. Компанию ему составят некоторые лидеры стран Африки. Как сообщала пресс-служба Кремля, завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг "Юнармии". Кроме того, парады ВМФ пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером в ознаменование Дня Военно-морского флота будет запущен салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

https://ria.ru/20230716/devochka-1884444048.html

https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html

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владимир путин, дмитрий песков, юнармия, санкт-петербург, магаданская область, россия