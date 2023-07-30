Вопрос с билетами в Петербург для магаданской семьи решен, сообщил Песков
Песков: вопрос с билетами в Петербург для магаданской семьи решился, она увидит парад ВМФ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСемьи, награжденные орденом "Родительская слава", во время беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
Семьи, награжденные орденом "Родительская слава", во время беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вопрос с билетами в Петербург для многодетной семьи из Магаданской области, по приглашению президента приехавшей в Москву, удалось решить, они попадут на парад ВМФ в Северной столице в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В субботу награжденная орденом "Родительская слава" семья из Магаданской области в ходе видео-конференц-связи с Владимиром Путиным попросила встретиться с ним для рукопожатия.
"У нас есть такая возможность, администрация Магаданской области оплатила нам билеты в Санкт-Петербург, и мы сегодня ночью как раз туда к вам собираемся приехать. Если у вас получится уделить две минуты для личного рукопожатия", - сказал Вадим Горелов.
Глава государства спросил, когда семья прибывает в Петербург. Горелов ответил, что поезд приедет в северную столицу в 10 утра. Путин на это заметил, что если бы они приехали на час или полтора пораньше, попали бы на военно-морской парад. А сразу после этого пообещал посмотреть, какая ситуация с поездами и можно ли что-то сделать.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день пройдут традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия.
Традиционно на параде в Петербурге будет президент России Владимир Путин. Он обойдет на катере парадные линии кораблей и поздравит личный состав с Днем ВМФ. Компанию ему составят некоторые лидеры стран Африки. Как сообщала пресс-служба Кремля, завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг "Юнармии". Кроме того, парады ВМФ пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером в ознаменование Дня Военно-морского флота будет запущен салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.