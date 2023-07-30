Рейтинг@Mail.ru
В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/avangard-1887227682.html
В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России
В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России - РИА Новости, 30.07.2023
В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России
Желающие подписать контракт с Вооруженными силами РФ проходят специальное обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:47
2023-07-30T17:47
россия
москва
санкт-петербург
форум "россия — африка"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_283:0:2681:1349_1920x0_80_0_0_363e89fc27d12b0aac4478f61f96aec5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Желающие подписать контракт с Вооруженными силами РФ проходят специальное обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости директор центра Дарья Борисова на форуме "Россия - Африка". "Сейчас "Авангард" является площадкой, которая принимает на своей территории людей, которые планируют подписать контракт с Вооруженными силами и пойти служить от Москвы, как от субъекта", - рассказала Борисова. Она отметила, что центр военно-патриотического воспитания молодежи можно считать многопрофильным, поскольку проходят обучение не только школьники и студенты колледжей, но и будущие военные. Она также подчеркнула, что постоянно меняющаяся обстановка, под которую приходится очень быстро подстраиваться, позволяет центру выдавать большое количество новых качественных программ и проектов и делать это в максимально сжатые сроки. "С конца апреля этого года мы были задействованы также как площадка в рамках выполнения указа по частичной мобилизации, в октябре месяце мы тоже эту повестку отработали", - рассказала Борисова, отвечая на вопрос агентства, проходят ли в центре в данный момент обучение желающие отправиться в зоны конфликтов. Директор центра отметила, что при работе с детьми и взрослыми меняется методика, подход в трактовке и подаче материала, но базовые знания и навыки, преподаются одинаковые, так как зачастую даже взрослому человеку не хватает знаний о начальной военной подготовке. "Весь тот набор, который необходим ребенку, он будет точно также необходим и взрослому в условиях экстремальной, чрезвычайной ситуации", - сказала она. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230730/krym-1887150922.html
https://ria.ru/20230730/bmp-1887161009.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33041c8d02dce7d7f3c5c1484c17e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, форум "россия — африка", безопасность
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка", Безопасность
В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России

Желающие подписать контракт с ВС России проходят специальное обучение в центре "Авангард"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактических учений
Военнослужащие во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Желающие подписать контракт с Вооруженными силами РФ проходят специальное обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости директор центра Дарья Борисова на форуме "Россия - Африка".
"Сейчас "Авангард" является площадкой, которая принимает на своей территории людей, которые планируют подписать контракт с Вооруженными силами и пойти служить от Москвы, как от субъекта", - рассказала Борисова.
Она отметила, что центр военно-патриотического воспитания молодежи можно считать многопрофильным, поскольку проходят обучение не только школьники и студенты колледжей, но и будущие военные. Она также подчеркнула, что постоянно меняющаяся обстановка, под которую приходится очень быстро подстраиваться, позволяет центру выдавать большое количество новых качественных программ и проектов и делать это в максимально сжатые сроки.
"С конца апреля этого года мы были задействованы также как площадка в рамках выполнения указа по частичной мобилизации, в октябре месяце мы тоже эту повестку отработали", - рассказала Борисова, отвечая на вопрос агентства, проходят ли в центре в данный момент обучение желающие отправиться в зоны конфликтов.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
Вчера, 07:12
Директор центра отметила, что при работе с детьми и взрослыми меняется методика, подход в трактовке и подаче материала, но базовые знания и навыки, преподаются одинаковые, так как зачастую даже взрослому человеку не хватает знаний о начальной военной подготовке. "Весь тот набор, который необходим ребенку, он будет точно также необходим и взрослому в условиях экстремальной, чрезвычайной ситуации", - сказала она.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Первая трофейная шведская БМП CV90 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО
Вчера, 09:27
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала