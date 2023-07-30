https://ria.ru/20230730/avangard-1887227682.html

В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России

В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России - РИА Новости, 30.07.2023

В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России

Желающие подписать контракт с Вооруженными силами РФ проходят специальное обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:47

2023-07-30T17:47

2023-07-30T17:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Желающие подписать контракт с Вооруженными силами РФ проходят специальное обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости директор центра Дарья Борисова на форуме "Россия - Африка". "Сейчас "Авангард" является площадкой, которая принимает на своей территории людей, которые планируют подписать контракт с Вооруженными силами и пойти служить от Москвы, как от субъекта", - рассказала Борисова. Она отметила, что центр военно-патриотического воспитания молодежи можно считать многопрофильным, поскольку проходят обучение не только школьники и студенты колледжей, но и будущие военные. Она также подчеркнула, что постоянно меняющаяся обстановка, под которую приходится очень быстро подстраиваться, позволяет центру выдавать большое количество новых качественных программ и проектов и делать это в максимально сжатые сроки. "С конца апреля этого года мы были задействованы также как площадка в рамках выполнения указа по частичной мобилизации, в октябре месяце мы тоже эту повестку отработали", - рассказала Борисова, отвечая на вопрос агентства, проходят ли в центре в данный момент обучение желающие отправиться в зоны конфликтов. Директор центра отметила, что при работе с детьми и взрослыми меняется методика, подход в трактовке и подаче материала, но базовые знания и навыки, преподаются одинаковые, так как зачастую даже взрослому человеку не хватает знаний о начальной военной подготовке. "Весь тот набор, который необходим ребенку, он будет точно также необходим и взрослому в условиях экстремальной, чрезвычайной ситуации", - сказала она. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230730/krym-1887150922.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, санкт-петербург, форум "россия — африка", безопасность