Спецоперация, 30 июля: Киев пытался атаковать БПЛА башни "Москва-Сити"
Минобороны назвало попытку атаки Киева по башням "Москва-Сити" террористическим актом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Здание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. О террористической атаке Киева на комплекс офисных зданий "Москва-Сити", обстрелах ВСУ российских регионов и новых потерях украинских войск в зоне спецоперации — в материале РИА Новости.
Ход операции
- На Донецком направлении Киев за сутки потерял почти 200 военнослужащих, на Херсонском — до 65, а также пять единиц техники;
- Группировка войск "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки противника, уничтожив при этом до 140 украинских военнослужащих и шесть единиц техники;
- Группировка войск "Запад" продолжила успешно наступать на Купянском направлении, за сутки войска продвинулись на 300 метров в направлении Новоселовского в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих и шесть единиц техники.
- Группировка войск "Запад" также сорвала попытку Киева перебросить резервы на передовую на Купянском направлении. Российские солдаты перешли в наступление на Куземовском участке и овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами ВСУ в районе Новоселовского.
- Российские военные нанесли удар по центру переобучения и пункту хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в районе Могилевки в Днепропетровской области.
- Российские истребители сбили над ДНР украинский вертолет Ми-8.
- В районе села Старомайорское в Запорожской области удалось взять в плен группу солдат ВСУ, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ситуация в регионах России
Украинские беспилотники минувшей ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Незначительные повреждения получили фасады двух зданий, пострадавших нет. Минобороны России назвало произошедшее террористической атакой Киева. В ведомстве рассказали, что всего в нападении задействовали три беспилотника. Один из них удалось сбить системе ПВО, два других подавили средства радиоэлектронной борьбы. В двух офисных башнях бизнес-центра, пострадавших при атаке, уже начали ремонтировать фасады.
Вооруженные силы Украины также продолжают попытки обстрела приграничных российских регионов. В результате удара ВСУ по территории Климовского района Брянской области пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию региона не менее 80 раз.
Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в минувшую пятницу в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о массированном обстреле Куйбышевского района города со стороны ВСУ. По последним данным, пострадали два человека.
Всего украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов, отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Киевский режим также организовал налет на объекты Крыма 25 беспилотниками, все аппараты удалось уничтожить, заявили в Минобороны России.
В мире
Ситуация вокруг контрнаступления Украины продолжает привлекать внимание зарубежных СМИ.
Газета Corriere della Sera передает заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетт. Чиновник считает, что Киев столкнулся с трудностями, что заставляет думать о возможности продолжительного конфликта.
ВСУ теряют по меньшей мере в два раза больше людей, чем российские силы в районе Кременной в Луганской народной республике, пишет французская газета Monde.
Британский таблоид Express, ссылаясь на источники, сообщил, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.
Обещания Киева прорваться к Азовскому морю и заставить Москву капитулировать благодаря западному оружию разбились о первую линию российской обороны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.