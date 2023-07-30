https://ria.ru/20230730/ataka-1887254725.html

Спецоперация, 30 июля: Киев пытался атаковать БПЛА башни "Москва-Сити"

Спецоперация, 30 июля: Киев пытался атаковать БПЛА башни "Москва-Сити" - РИА Новости, 30.07.2023

Спецоперация, 30 июля: Киев пытался атаковать БПЛА башни "Москва-Сити"

О террористической атаке Киева на комплекс офисных зданий "Москва-Сити", обстрелах ВСУ российских регионов и новых потерях украинских войск в зоне спецоперации... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T22:19

2023-07-30T22:19

2023-07-30T23:55

специальная военная операция на украине

россия

киев

донецкая народная республика

александр богомаз

владимир рогов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. О террористической атаке Киева на комплекс офисных зданий "Москва-Сити", обстрелах ВСУ российских регионов и новых потерях украинских войск в зоне спецоперации — в материале РИА Новости.Ход операцииСитуация в регионах РоссииУкраинские беспилотники минувшей ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Незначительные повреждения получили фасады двух зданий, пострадавших нет. Минобороны России назвало произошедшее террористической атакой Киева. В ведомстве рассказали, что всего в нападении задействовали три беспилотника. Один из них удалось сбить системе ПВО, два других подавили средства радиоэлектронной борьбы. В двух офисных башнях бизнес-центра, пострадавших при атаке, уже начали ремонтировать фасады.Вооруженные силы Украины также продолжают попытки обстрела приграничных российских регионов. В результате удара ВСУ по территории Климовского района Брянской области пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь, сообщил глава региона Александр Богомаз. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию региона не менее 80 раз. Количество обратившихся в больницы после взрыва украинской ракеты в минувшую пятницу в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о массированном обстреле Куйбышевского района города со стороны ВСУ. По последним данным, пострадали два человека. Всего украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов, отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский режим также организовал налет на объекты Крыма 25 беспилотниками, все аппараты удалось уничтожить, заявили в Минобороны России. В миреСитуация вокруг контрнаступления Украины продолжает привлекать внимание зарубежных СМИ. Газета Corriere della Sera передает заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетт. Чиновник считает, что Киев столкнулся с трудностями, что заставляет думать о возможности продолжительного конфликта. ВСУ теряют по меньшей мере в два раза больше людей, чем российские силы в районе Кременной в Луганской народной республике, пишет французская газета Monde. Британский таблоид Express, ссылаясь на источники, сообщил, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте. Обещания Киева прорваться к Азовскому морю и заставить Москву капитулировать благодаря западному оружию разбились о первую линию российской обороны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

https://ria.ru/20230730/poteri-1887237953.html

https://ria.ru/20230730/vagner-1887243062.html

https://ria.ru/20230730/poteri-1887231322.html

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киев

донецкая народная республика

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россия, киев, донецкая народная республика, александр богомаз, владимир рогов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, сцкк, ми-8 амтш, происшествия – радио sputnik