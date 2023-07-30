https://ria.ru/20230730/aktivist-1887241380.html

На СБ ООН выступит активист, который был в кафе в момент гибели Татарского

На СБ ООН выступит активист, который был в кафе в момент гибели Татарского - РИА Новости, 30.07.2023

На СБ ООН выступит активист, который был в кафе в момент гибели Татарского

На заседании СБ ООН по проблеме использования Киевом террористических методов выступит активист Сергей Чаулин, который был в кафе в момент гибели Владлена... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T19:49

2023-07-30T19:49

2023-07-30T19:49

россия

санкт-петербург

киев

дмитрий полянский

владлен татарский

оон

совет безопасности оон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ООН, 30 июл - РИА Новости. На заседании СБ ООН по проблеме использования Киевом террористических методов выступит активист Сергей Чаулин, который был в кафе в момент гибели Владлена Татарского, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Россия запросила проведение в понедельник заседания Совбеза в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, "что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины". "Запрошенное нами заседание Совбеза пройдет в понедельник 31 июля, начало в 17.00 по Москве", - написал Полянский. "В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен", - указал он. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой* статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией**" Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Внесены в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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россия, санкт-петербург, киев, дмитрий полянский, владлен татарский, оон, совет безопасности оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий денисов