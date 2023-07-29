https://ria.ru/20230729/zerno-1887097194.html

Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки

Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки - РИА Новости, 29.07.2023

Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки

Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:42

2023-07-29T18:42

2023-07-29T18:42

экономика

запорожская область

евгений балицкий

зерновая сделка

африка

санкт-петербург

цены на нефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию. Представители африканских стран уже выразили заинтересованность в поставках", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, стратегические переговоры с потенциальными партнерами из ряда африканских стран по поводу будущих поставок сельхозпродукции провели представители предприятия "Государственный зерновой оператор" в ходе саммита "Россия-Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. Балицкий отметил, что возможностями Запорожской области в деле поставок зерновых и других сельскохозяйственных культур уже заинтересовались представители Южной и Центральной Африки. Представители Запорожской области вошли в состав созданного Крымско-африканского делового совета. "Наш регион готов активно работать со странами Африканского континента. Мы приветствуем налаживание международных связей. Зерновая сделка оказалась фальшивкой - вместо Африки продовольствие уходило и без того сытой Европе. Мы готовы исправить эту несправедливость и работать с африканскими партнерами напрямую, выполняя поручение главы государства", - подчеркнул Балицкий.

https://ria.ru/20230729/mali-1887089826.html

https://ria.ru/20230728/zerno-1886967013.html

запорожская область

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экономика, запорожская область, евгений балицкий, зерновая сделка, африка, санкт-петербург, цены на нефть