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Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки - РИА Новости, 29.07.2023
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18:42 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/zerno-1887097194.html
Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки
Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки - РИА Новости, 29.07.2023
Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки
Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:42
2023-07-29T18:42
экономика
запорожская область
евгений балицкий
зерновая сделка
африка
санкт-петербург
цены на нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию. Представители африканских стран уже выразили заинтересованность в поставках", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, стратегические переговоры с потенциальными партнерами из ряда африканских стран по поводу будущих поставок сельхозпродукции провели представители предприятия "Государственный зерновой оператор" в ходе саммита "Россия-Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. Балицкий отметил, что возможностями Запорожской области в деле поставок зерновых и других сельскохозяйственных культур уже заинтересовались представители Южной и Центральной Африки. Представители Запорожской области вошли в состав созданного Крымско-африканского делового совета. "Наш регион готов активно работать со странами Африканского континента. Мы приветствуем налаживание международных связей. Зерновая сделка оказалась фальшивкой - вместо Африки продовольствие уходило и без того сытой Европе. Мы готовы исправить эту несправедливость и работать с африканскими партнерами напрямую, выполняя поручение главы государства", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20230729/mali-1887089826.html
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запорожская область
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экономика, запорожская область, евгений балицкий, зерновая сделка, африка, санкт-петербург, цены на нефть
Экономика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Зерновая сделка, Африка, Санкт-Петербург, Цены на нефть
Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки

Балицкий: Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию. Представители африканских стран уже выразили заинтересованность в поставках", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
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По его словам, стратегические переговоры с потенциальными партнерами из ряда африканских стран по поводу будущих поставок сельхозпродукции провели представители предприятия "Государственный зерновой оператор" в ходе саммита "Россия-Африка", который прошел в Санкт-Петербурге.
Балицкий отметил, что возможностями Запорожской области в деле поставок зерновых и других сельскохозяйственных культур уже заинтересовались представители Южной и Центральной Африки. Представители Запорожской области вошли в состав созданного Крымско-африканского делового совета.
«
"Наш регион готов активно работать со странами Африканского континента. Мы приветствуем налаживание международных связей. Зерновая сделка оказалась фальшивкой - вместо Африки продовольствие уходило и без того сытой Европе. Мы готовы исправить эту несправедливость и работать с африканскими партнерами напрямую, выполняя поручение главы государства", - подчеркнул Балицкий.
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ЭкономикаЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗерновая сделкаАфрикаСанкт-ПетербургЦены на нефть
 
 
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