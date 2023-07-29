https://ria.ru/20230729/zerno-1887097194.html
Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки
Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки - РИА Новости, 29.07.2023
Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки
Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:42
2023-07-29T18:42
2023-07-29T18:42
экономика
запорожская область
евгений балицкий
зерновая сделка
африка
санкт-петербург
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878035801_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_aa741bcc9c5ab5cee8be70a5e64333bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию. Представители африканских стран уже выразили заинтересованность в поставках", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, стратегические переговоры с потенциальными партнерами из ряда африканских стран по поводу будущих поставок сельхозпродукции провели представители предприятия "Государственный зерновой оператор" в ходе саммита "Россия-Африка", который прошел в Санкт-Петербурге. Балицкий отметил, что возможностями Запорожской области в деле поставок зерновых и других сельскохозяйственных культур уже заинтересовались представители Южной и Центральной Африки. Представители Запорожской области вошли в состав созданного Крымско-африканского делового совета. "Наш регион готов активно работать со странами Африканского континента. Мы приветствуем налаживание международных связей. Зерновая сделка оказалась фальшивкой - вместо Африки продовольствие уходило и без того сытой Европе. Мы готовы исправить эту несправедливость и работать с африканскими партнерами напрямую, выполняя поручение главы государства", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20230729/mali-1887089826.html
https://ria.ru/20230728/zerno-1886967013.html
запорожская область
африка
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878035801_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b95e121f37c7a708d589734b4b6ec28c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, запорожская область, евгений балицкий, зерновая сделка, африка, санкт-петербург, цены на нефть
Экономика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Зерновая сделка, Африка, Санкт-Петербург, Цены на нефть
Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки
Балицкий: Запорожская область готова экспортировать зерно в страны Африки