В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС
МАГАТЭ: оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мины не обнаружены
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу посетили 5-й энергоблок Запорожской АЭС, осмотрели оборудование, отметив, что оно находится в нормальном состоянии, в ходе осмотра мин или взрывчатых веществ обнаружено не было, говорится в сообщении МАГАТЭ.
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"Вчера группа МАГАТЭ посетила 5-й энергоблок, где осмотрела корпус реактора, бассейн с отработанным топливом и парогенератор. Группа отметила, что все оборудование выглядело исправным", - отметило агентство.
Агентство добавило, что во время осмотра не было никаких ограничений, и эксперты не обнаружили никаких мин или взрывчатых веществ.
При этом отмечается, что во время обхода периметра площадки в четверг группа подтвердила, что мины, обнаруженные 23 июля, все еще находятся на месте. Также МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов и турбинным залам ЗАЭС.
Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.