Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/zaes-1887092134.html
В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС
В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 29.07.2023
В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу посетили 5-й энергоблок Запорожской АЭС, осмотрели оборудование, отметив, что оно... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:46
2023-07-29T17:46
в мире
энергодар
россия
днепр (город)
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885358096_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49dc3af55a0daed506b97fa239f82a6f.jpg
ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу посетили 5-й энергоблок Запорожской АЭС, осмотрели оборудование, отметив, что оно находится в нормальном состоянии, в ходе осмотра мин или взрывчатых веществ обнаружено не было, говорится в сообщении МАГАТЭ. "Вчера группа МАГАТЭ посетила 5-й энергоблок, где осмотрела корпус реактора, бассейн с отработанным топливом и парогенератор. Группа отметила, что все оборудование выглядело исправным", - отметило агентство. Агентство добавило, что во время осмотра не было никаких ограничений, и эксперты не обнаружили никаких мин или взрывчатых веществ. При этом отмечается, что во время обхода периметра площадки в четверг группа подтвердила, что мины, обнаруженные 23 июля, все еще находятся на месте. Также МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов и турбинным залам ЗАЭС. Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230729/zaes-1887081596.html
https://ria.ru/20230725/miny-1886203125.html
энергодар
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885358096_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d7d29f2f33d94a300e7e1ebe933a6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС

МАГАТЭ: оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мины не обнаружены

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу посетили 5-й энергоблок Запорожской АЭС, осмотрели оборудование, отметив, что оно находится в нормальном состоянии, в ходе осмотра мин или взрывчатых веществ обнаружено не было, говорится в сообщении МАГАТЭ.
«
"Вчера группа МАГАТЭ посетила 5-й энергоблок, где осмотрела корпус реактора, бассейн с отработанным топливом и парогенератор. Группа отметила, что все оборудование выглядело исправным", - отметило агентство.
Агентство добавило, что во время осмотра не было никаких ограничений, и эксперты не обнаружили никаких мин или взрывчатых веществ.
При этом отмечается, что во время обхода периметра площадки в четверг группа подтвердила, что мины, обнаруженные 23 июля, все еще находятся на месте. Также МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов и турбинным залам ЗАЭС.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
ЗАЭС перевела пятый энергоблок в режим "холодного останова"
Вчера, 16:35
Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой
25 июля, 16:07
 
В миреЭнергодарРоссияДнепр (город)Сергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала