https://ria.ru/20230729/zaes-1887092134.html

В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС

В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 29.07.2023

В МАГАТЭ оценили исправность оборудования пятого энергоблока ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу посетили 5-й энергоблок Запорожской АЭС, осмотрели оборудование, отметив, что оно... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:46

2023-07-29T17:46

2023-07-29T17:46

в мире

энергодар

россия

днепр (город)

сергей шойгу

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885358096_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49dc3af55a0daed506b97fa239f82a6f.jpg

ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу посетили 5-й энергоблок Запорожской АЭС, осмотрели оборудование, отметив, что оно находится в нормальном состоянии, в ходе осмотра мин или взрывчатых веществ обнаружено не было, говорится в сообщении МАГАТЭ. "Вчера группа МАГАТЭ посетила 5-й энергоблок, где осмотрела корпус реактора, бассейн с отработанным топливом и парогенератор. Группа отметила, что все оборудование выглядело исправным", - отметило агентство. Агентство добавило, что во время осмотра не было никаких ограничений, и эксперты не обнаружили никаких мин или взрывчатых веществ. При этом отмечается, что во время обхода периметра площадки в четверг группа подтвердила, что мины, обнаруженные 23 июля, все еще находятся на месте. Также МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов и турбинным залам ЗАЭС. Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230729/zaes-1887081596.html

https://ria.ru/20230725/miny-1886203125.html

энергодар

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс