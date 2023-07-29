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ЗАЭС перевела пятый энергоблок в режим "холодного останова" - РИА Новости, 29.07.2023
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Ядерные технологии
 
16:35 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/zaes-1887081596.html
ЗАЭС перевела пятый энергоблок в режим "холодного останова"
ЗАЭС перевела пятый энергоблок в режим "холодного останова" - РИА Новости, 29.07.2023
ЗАЭС перевела пятый энергоблок в режим "холодного останова"
Запорожская АЭС завершила плановый перевод пятого энергоблока в режим "холодного останова" с одновременным переводом четвертого реакторного блока в режим... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:35
2023-07-29T16:35
ядерные технологии
энергодар
россия
днепр (город)
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС завершила плановый перевод пятого энергоблока в режим "холодного останова" с одновременным переводом четвертого реакторного блока в режим "горячего останова", говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."На Запорожской АЭС завершен плановый перевод пятого энергоблока в режим холодного останова с одновременным переводом четвертого энергоблока в режим горячего останова", - сообщило агентство.Уточняется, что изменение статуса реактора было проведено на ЗАЭС для того, чтобы провести на пятом энергоблоке работы по техническому обслуживанию, которые возможны только при холодной остановке.В агентстве добавили, что пятый блок был переведен в режим "холодного останова" в пятницу утром, через три дня после перевода четвертого блока в режим "горячего останова", пар которого в настоящее время используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. "Остальные энергоблоки остаются в режиме холодной остановки", - уточнило МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230727/zaes-1886519824.html
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энергодар, россия, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, сергей шойгу
Ядерные технологии, Энергодар, Россия, Днепр (город), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Сергей Шойгу
ЗАЭС перевела пятый энергоблок в режим "холодного останова"

МАГАТЭ: ЗАЭС завершила перевод пятого энергоблока в режим "холодного останова"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС завершила плановый перевод пятого энергоблока в режим "холодного останова" с одновременным переводом четвертого реакторного блока в режим "горячего останова", говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«
"На Запорожской АЭС завершен плановый перевод пятого энергоблока в режим холодного останова с одновременным переводом четвертого энергоблока в режим горячего останова", - сообщило агентство.
Уточняется, что изменение статуса реактора было проведено на ЗАЭС для того, чтобы провести на пятом энергоблоке работы по техническому обслуживанию, которые возможны только при холодной остановке.
В агентстве добавили, что пятый блок был переведен в режим "холодного останова" в пятницу утром, через три дня после перевода четвертого блока в режим "горячего останова", пар которого в настоящее время используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. "Остальные энергоблоки остаются в режиме холодной остановки", - уточнило МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Ядерные технологииЭнергодарРоссияДнепр (город)Запорожская АЭСМАГАТЭСергей Шойгу
 
 
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