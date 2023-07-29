https://ria.ru/20230729/yuar-1887048519.html

Отношения России и ЮАР становятся более насыщенными, заявил Путин

Отношения России и ЮАР становятся более насыщенными, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023

Отношения России и ЮАР становятся более насыщенными, заявил Путин

Отношения России и ЮАР стратегические и становятся насыщеннее, товарооборот в прошлом году вырос на 16,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:22

2023-07-29T12:22

2023-07-29T12:41

юар

россия

владимир путин

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Отношения России и ЮАР стратегические и становятся насыщеннее, товарооборот в прошлом году вырос на 16,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и более разнообразным", - сказал он на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.Путин отметил, что между странами налажен многоуровневый политический диалог, развиваются торгово-экономические связи."В 2022 году товарооборот хороший рост продемонстрировал - 16,4%. Но тоже мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но уже 1,3 миллиарда долларов - в принципе уже показатель достойный", - отметил Путин.Среди перспективных сфер сотрудничества он назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

https://ria.ru/20230729/oruzhie-1887016109.html

юар

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

юар, россия, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"