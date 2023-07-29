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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра - РИА Новости, 29.07.2023
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07:11 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/vulkan-1887023177.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра - РИА Новости, 29.07.2023
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра
Пепловый выброс на высоту 3 километра зафиксировали специалисты в субботу на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T07:11
2023-07-29T07:11
эбеко
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 3 километра зафиксировали специалисты в субботу на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Днем 29 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра над кратером. Шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении ведомства.По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230710/vulkan-1883389459.html
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эбеко, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Эбеко, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

МЧС России по Сахалину: вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 3 километра зафиксировали специалисты в субботу на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.
"Днем 29 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра над кратером. Шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении ведомства.
По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вид на Рейкьявик в Исландии - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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10 июля, 20:47
 
ЭбекоРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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