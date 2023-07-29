https://ria.ru/20230729/vstrecha-1887125133.html
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договорится, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:15
2023-07-29T23:15
2023-07-29T23:28
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
политика
зерновая сделка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договорится, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до выборов президента в Турции, но посчитали это нецелесообразным, сказал Путин журналистам."Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу - посмотрим", - сказал Путин на пресс-конференции.Он добавил, что Эрдоган приглашал его еще до выборов, но было решено этого не делать, чтобы "никто не спекулировал" на теме визита в преддверии выборов в Турции, так как его могли бы воспринять как "какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс"."Ни ему, ни мне это не нужно. Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотри", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20230725/sdelka-1886239693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, политика, зерновая сделка
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Политика, Зерновая сделка
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече после выборов в Турции