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Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече - РИА Новости, 29.07.2023
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23:15 29.07.2023 (обновлено: 23:28 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/vstrecha-1887125133.html
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договорится, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:15
2023-07-29T23:28
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
политика
зерновая сделка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договорится, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до выборов президента в Турции, но посчитали это нецелесообразным, сказал Путин журналистам."Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу - посмотрим", - сказал Путин на пресс-конференции.Он добавил, что Эрдоган приглашал его еще до выборов, но было решено этого не делать, чтобы "никто не спекулировал" на теме визита в преддверии выборов в Турции, так как его могли бы воспринять как "какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс"."Ни ему, ни мне это не нужно. Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотри", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20230725/sdelka-1886239693.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, политика, зерновая сделка
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Политика, Зерновая сделка
Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече

Путин рассказал о договоренности с Эрдоганом о встрече после выборов в Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются договорится, кто к кому приедет на встречу, ее планировали провести еще до выборов президента в Турции, но посчитали это нецелесообразным, сказал Путин журналистам.
«
"Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу - посмотрим", - сказал Путин на пресс-конференции.
Он добавил, что Эрдоган приглашал его еще до выборов, но было решено этого не делать, чтобы "никто не спекулировал" на теме визита в преддверии выборов в Турции, так как его могли бы воспринять как "какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс".
«
"Ни ему, ни мне это не нужно. Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотри", - заключил глава государства.
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Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияПолитикаЗерновая сделка
 
 
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