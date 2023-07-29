Рейтинг@Mail.ru
Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 29.07.2023 (обновлено: 08:07 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html
Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно
Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно - РИА Новости, 29.07.2023
Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно
Россия движется не к миру. Современная мировая война перманентна — именно она, а не "мировая революция", ставшая экспортом "цветных" суррогатов власти из... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:00
2023-07-29T08:07
аналитика
сергей лавров
россия
украина
германия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg
Россия движется не к миру. Современная мировая война перманентна — именно она, а не "мировая революция", ставшая экспортом "цветных" суррогатов власти из Лэнгли. И не мы определяем этот порядок вещей. Нашей стране с ее неосвоенной территорией есть чем заняться дома. Однако для этого Россию должны оставить в покое — чего никто из ее многочисленных врагов делать не собирается. Нам необходимо преодоление прямой непосредственной критической угрозы. Украина превращена в американский дрон-камикадзе, и этот дрон атакует. Его нужно сбить.Россию, возможно, устроила бы нейтральная Украина не в НАТО и, главное, без американского военного использования в любом качестве. Реально ли это? Особенно на фоне стремительного перехода ранее нейтральных европейских стран на сторону коллективной западной агрессии? Впрочем, при всей стремительности финального этапа переход долго и тщательно готовился. Контроль США над Европой переходит от стадии феодального вассалитета к полноценному рабству, положению ранней римской клиентелы. Территория европейцев больше им не принадлежит, они на ней — чужие, hostes, враги. И в этом качестве обязаны принять покровительство США, передать в их руки свою жизнь и смерть. А заодно и ресурсы.Украина в этом американском деле назначена на роль рабочей модели и образца, "лидера" и "локомотива". Называемая "демократией" олигократия, оправдываемая как якобы элитократия, на Украине далеко опередила в своем развитии Европу, к которой так мечтала присоединиться. И вступила первой в этап внешней ликвидации "олигократической республики", перехода от вассального к рабскому подчинению. На этой стадии толстосумы-миллиардеры лишаются политического веса и отправляются "на фронт". Последний олигократический президент Украины, Порошенко, еще защищал классовые интересы украинской олигократии. Что привело к Минским соглашениям. Менеджер Зеленский сам не имеет таких интересов — и представлять их не имеет права. Новое правление может быть только тиранией военной хунты, управляемой извне. Иллюзии использовать бывшую украинскую олигократию для "мирного договора" могут увлекать вышедших в тираж российских олигократов на политической пенсии, но реальный субъект власти на них рассчитывать не может.Европу ждет судьба Украины. Средств — культурных и экзистенциальных — противостоять господству США у Европы нет. Штаты будут приветствовать любое разрушение Старого Света, а особенно — системное и долгосрочное. В этом их шанс сохраниться в качестве "всего лишь" одного из полюсов многополярного мира, противостоять Китаю и России. Европейская политика закончилась. Закат Европы состоялся. Из этого исходит российское геостратегическое планирование.В мае этого года Сергей Лавров пояснил появление в официальной концепции внешней политики России термина "англосаксы", ранее не индоктринированного. Англосаксы — а именно союз Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и США — оформился как субъект геополитики по результатам Второй мировой войны, выступив в качестве провокатора нападения гитлеровской Германии на СССР, хитроумного и своекорыстного союзника-противника, партнера по разделу сфер влияния и установлению границ, немедленно после заключения договоренностей приступившего к подготовке уничтожения СССР. Однако русская политическая традиция не лишала англосаксов номинации "союзников" ("партнеров" в языке постсоветской риторики) до того момента, пока англо-американскими усилиями на Украине не был установлен режим нацистского террора, направленного на войну с Россией. Завершился 80-летний политический цикл, начатый в 1943 году в Тегеране.Стратегическая цель Гитлера заключалась не войне с СССР. Гитлер повторил ошибку Наполеона, рассматривая русский Восток несубъектно, исключительно как ресурс для последующего противостояния с англосаксами — которое и должно было стать стратегической борьбой за мировое расовое первенство. Непредвиденный разгром гитлеровской Германии русскими спутал игру. Германия была спасена Советским Союзом и сохранилась в качестве конкурента для Америки и Англии. В этом качестве СССР с ней (с ФРГ) и сотрудничал. Но сегодня вопрос ликвидации Германии как политического субъекта, культурно и экономически состоятельного и дееспособного, возвращен в повестку. Пока Украина мечтает стать "второй Польшей", первая Польша готовится на роль хозяина и ликвидатора Германии. И больше Россия ничего для Германии сделать не может.
https://ria.ru/20230711/otnosheniya-1883631493.html
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883837606.html
https://ria.ru/20230726/germaniya-1886302349.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Тимофей Сергейцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101723/27/1017232749_571:0:2619:2047_100x100_80_0_0_22e20daa431b70495dbc7cda8abaf1f0.jpg
Тимофей Сергейцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101723/27/1017232749_571:0:2619:2047_100x100_80_0_0_22e20daa431b70495dbc7cda8abaf1f0.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_2a0fa1b978c61ead0a736389dcd831c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, сергей лавров, россия, украина, германия, нато
Аналитика, Сергей Лавров, Россия, Украина, Германия, НАТО

Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
Тимофей Сергейцев философ, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
Тимофей Сергейцев
Все материалы
Россия движется не к миру. Современная мировая война перманентна — именно она, а не "мировая революция", ставшая экспортом "цветных" суррогатов власти из Лэнгли. И не мы определяем этот порядок вещей. Нашей стране с ее неосвоенной территорией есть чем заняться дома. Однако для этого Россию должны оставить в покое — чего никто из ее многочисленных врагов делать не собирается. Нам необходимо преодоление прямой непосредственной критической угрозы. Украина превращена в американский дрон-камикадзе, и этот дрон атакует. Его нужно сбить.
Россию, возможно, устроила бы нейтральная Украина не в НАТО и, главное, без американского военного использования в любом качестве. Реально ли это? Особенно на фоне стремительного перехода ранее нейтральных европейских стран на сторону коллективной западной агрессии? Впрочем, при всей стремительности финального этапа переход долго и тщательно готовился. Контроль США над Европой переходит от стадии феодального вассалитета к полноценному рабству, положению ранней римской клиентелы. Территория европейцев больше им не принадлежит, они на ней — чужие, hostes, враги. И в этом качестве обязаны принять покровительство США, передать в их руки свою жизнь и смерть. А заодно и ресурсы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Россия не считает текущий период новой холодной войной, заявил Лавров
11 июля, 22:34
Украина в этом американском деле назначена на роль рабочей модели и образца, "лидера" и "локомотива". Называемая "демократией" олигократия, оправдываемая как якобы элитократия, на Украине далеко опередила в своем развитии Европу, к которой так мечтала присоединиться. И вступила первой в этап внешней ликвидации "олигократической республики", перехода от вассального к рабскому подчинению. На этой стадии толстосумы-миллиардеры лишаются политического веса и отправляются "на фронт". Последний олигократический президент Украины, Порошенко, еще защищал классовые интересы украинской олигократии. Что привело к Минским соглашениям. Менеджер Зеленский сам не имеет таких интересов — и представлять их не имеет права. Новое правление может быть только тиранией военной хунты, управляемой извне. Иллюзии использовать бывшую украинскую олигократию для "мирного договора" могут увлекать вышедших в тираж российских олигократов на политической пенсии, но реальный субъект власти на них рассчитывать не может.
Европу ждет судьба Украины. Средств — культурных и экзистенциальных — противостоять господству США у Европы нет. Штаты будут приветствовать любое разрушение Старого Света, а особенно — системное и долгосрочное. В этом их шанс сохраниться в качестве "всего лишь" одного из полюсов многополярного мира, противостоять Китаю и России. Европейская политика закончилась. Закат Европы состоялся. Из этого исходит российское геостратегическое планирование.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины
12 июля, 19:22
В мае этого года Сергей Лавров пояснил появление в официальной концепции внешней политики России термина "англосаксы", ранее не индоктринированного. Англосаксы — а именно союз Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и США — оформился как субъект геополитики по результатам Второй мировой войны, выступив в качестве провокатора нападения гитлеровской Германии на СССР, хитроумного и своекорыстного союзника-противника, партнера по разделу сфер влияния и установлению границ, немедленно после заключения договоренностей приступившего к подготовке уничтожения СССР. Однако русская политическая традиция не лишала англосаксов номинации "союзников" ("партнеров" в языке постсоветской риторики) до того момента, пока англо-американскими усилиями на Украине не был установлен режим нацистского террора, направленного на войну с Россией. Завершился 80-летний политический цикл, начатый в 1943 году в Тегеране.
Стратегическая цель Гитлера заключалась не войне с СССР. Гитлер повторил ошибку Наполеона, рассматривая русский Восток несубъектно, исключительно как ресурс для последующего противостояния с англосаксами — которое и должно было стать стратегической борьбой за мировое расовое первенство. Непредвиденный разгром гитлеровской Германии русскими спутал игру. Германия была спасена Советским Союзом и сохранилась в качестве конкурента для Америки и Англии. В этом качестве СССР с ней (с ФРГ) и сотрудничал. Но сегодня вопрос ликвидации Германии как политического субъекта, культурно и экономически состоятельного и дееспособного, возвращен в повестку. Пока Украина мечтает стать "второй Польшей", первая Польша готовится на роль хозяина и ликвидатора Германии. И больше Россия ничего для Германии сделать не может.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Немецкий политик раскрыл секретный приказ США по Украине
26 июля, 09:08
 
АналитикаСергей ЛавровРоссияУкраинаГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала