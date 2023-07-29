https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html

Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно

Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно - РИА Новости, 29.07.2023

Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно

Россия движется не к миру. Современная мировая война перманентна — именно она, а не "мировая революция", ставшая экспортом "цветных" суррогатов власти из... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:00

2023-07-29T08:00

2023-07-29T08:07

аналитика

сергей лавров

россия

украина

германия

нато

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Россия движется не к миру. Современная мировая война перманентна — именно она, а не "мировая революция", ставшая экспортом "цветных" суррогатов власти из Лэнгли. И не мы определяем этот порядок вещей. Нашей стране с ее неосвоенной территорией есть чем заняться дома. Однако для этого Россию должны оставить в покое — чего никто из ее многочисленных врагов делать не собирается. Нам необходимо преодоление прямой непосредственной критической угрозы. Украина превращена в американский дрон-камикадзе, и этот дрон атакует. Его нужно сбить.Россию, возможно, устроила бы нейтральная Украина не в НАТО и, главное, без американского военного использования в любом качестве. Реально ли это? Особенно на фоне стремительного перехода ранее нейтральных европейских стран на сторону коллективной западной агрессии? Впрочем, при всей стремительности финального этапа переход долго и тщательно готовился. Контроль США над Европой переходит от стадии феодального вассалитета к полноценному рабству, положению ранней римской клиентелы. Территория европейцев больше им не принадлежит, они на ней — чужие, hostes, враги. И в этом качестве обязаны принять покровительство США, передать в их руки свою жизнь и смерть. А заодно и ресурсы.Украина в этом американском деле назначена на роль рабочей модели и образца, "лидера" и "локомотива". Называемая "демократией" олигократия, оправдываемая как якобы элитократия, на Украине далеко опередила в своем развитии Европу, к которой так мечтала присоединиться. И вступила первой в этап внешней ликвидации "олигократической республики", перехода от вассального к рабскому подчинению. На этой стадии толстосумы-миллиардеры лишаются политического веса и отправляются "на фронт". Последний олигократический президент Украины, Порошенко, еще защищал классовые интересы украинской олигократии. Что привело к Минским соглашениям. Менеджер Зеленский сам не имеет таких интересов — и представлять их не имеет права. Новое правление может быть только тиранией военной хунты, управляемой извне. Иллюзии использовать бывшую украинскую олигократию для "мирного договора" могут увлекать вышедших в тираж российских олигократов на политической пенсии, но реальный субъект власти на них рассчитывать не может.Европу ждет судьба Украины. Средств — культурных и экзистенциальных — противостоять господству США у Европы нет. Штаты будут приветствовать любое разрушение Старого Света, а особенно — системное и долгосрочное. В этом их шанс сохраниться в качестве "всего лишь" одного из полюсов многополярного мира, противостоять Китаю и России. Европейская политика закончилась. Закат Европы состоялся. Из этого исходит российское геостратегическое планирование.В мае этого года Сергей Лавров пояснил появление в официальной концепции внешней политики России термина "англосаксы", ранее не индоктринированного. Англосаксы — а именно союз Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и США — оформился как субъект геополитики по результатам Второй мировой войны, выступив в качестве провокатора нападения гитлеровской Германии на СССР, хитроумного и своекорыстного союзника-противника, партнера по разделу сфер влияния и установлению границ, немедленно после заключения договоренностей приступившего к подготовке уничтожения СССР. Однако русская политическая традиция не лишала англосаксов номинации "союзников" ("партнеров" в языке постсоветской риторики) до того момента, пока англо-американскими усилиями на Украине не был установлен режим нацистского террора, направленного на войну с Россией. Завершился 80-летний политический цикл, начатый в 1943 году в Тегеране.Стратегическая цель Гитлера заключалась не войне с СССР. Гитлер повторил ошибку Наполеона, рассматривая русский Восток несубъектно, исключительно как ресурс для последующего противостояния с англосаксами — которое и должно было стать стратегической борьбой за мировое расовое первенство. Непредвиденный разгром гитлеровской Германии русскими спутал игру. Германия была спасена Советским Союзом и сохранилась в качестве конкурента для Америки и Англии. В этом качестве СССР с ней (с ФРГ) и сотрудничал. Но сегодня вопрос ликвидации Германии как политического субъекта, культурно и экономически состоятельного и дееспособного, возвращен в повестку. Пока Украина мечтает стать "второй Польшей", первая Польша готовится на роль хозяина и ликвидатора Германии. И больше Россия ничего для Германии сделать не может.

https://ria.ru/20230711/otnosheniya-1883631493.html

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883837606.html

https://ria.ru/20230726/germaniya-1886302349.html

россия

украина

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Тимофей Сергейцев https://cdnn21.img.ria.ru/images/101723/27/1017232749_571:0:2619:2047_100x100_80_0_0_22e20daa431b70495dbc7cda8abaf1f0.jpg

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Тимофей Сергейцев https://cdnn21.img.ria.ru/images/101723/27/1017232749_571:0:2619:2047_100x100_80_0_0_22e20daa431b70495dbc7cda8abaf1f0.jpg

аналитика, сергей лавров, россия, украина, германия, нато